علی رعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حذف شدنش از کمیته فنی فوتسال با بیان مطلب فوق اظهار کرد: چیزی در این‌باره به من نگفتند و من از برکناری‌ام اطلاعی ندارم.

وی با کنایه ادامه داد: شاید چون ما فنی نیستیم ما را حذف کردند! چون من دو روز در فوتسال بودم ما را از کمیته فنی برکنار کردند.

عضو پیشین کمیته فنی فوتسال با بیان اینکه حضور افراد همسو و همنظر در این کمیته فایده‌ای ندارد، تاکید کرد: حضور من و حسین شمس در کمیته فنی خوب بود چون انتقاد کردن باعث پیشرفت می‌شود. ما به هر چیزی تن نمی‌دهیم. حالا یکسری عضو جدید می‌آورند که حتما حرفه‌ای تر هستند و سابقه‌شان از ما هم بیشتر است!

رعدی افزود: مگر من مشکل اخلاقی یا تجربی دارم که مرا حذف کردند. مشکل من این است که بله‌قربان‌گو نیستم در حالی که کمیته فنی افراد بله‌قربان‌گو و همسو می‌خواهد. مشکل ورزش ما همین است.