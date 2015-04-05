به گزارش خبرنگار مهر، نود و هفتمین شماره فصلنامه رسانه با عنوان سواد رسانه‌ای (ویژه زمستان ۱۳۹۳) از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

در این شماره از فصلنامه، ۷ عنوان مقاله پژوهشی از پژوهشگران حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری در حوزه سواد رسانه ای به چاپ رسیده است؛ بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای از شهناز هاشمی، سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نوجوانان از مهدی منتظرقائم و فاطمه حاجی‌کاظم‌طهرانی، بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعه دانایی محور از سیدرضا نقیب السادات و پریسا فرهادی و نقش سواد رسانه‌ای در توسعه انسانی مطالعه موردی (کتاب سیاست های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش وپرورش) از حسن بشیر و رامین چابکی، از جمله فهرستگان مقالات این فصلنامه است.

همچنین نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری از محمد سلطانی‌فر و شیرین پورآزادی، بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان (مطالعه موردی شبکه‌های من و تو و جم تی وی) از بهاره نصیری و مرحمت سلماسی، ارتقای سواد رسانه‌ای لازمه تحقق جامعه مدنی از نفیسه زارع کهن از دیگر عناوین مقالات و پژوهش‌های این فصلنامه است.

بخش دیگر فصلنامه رسانه به انعکاس گزارش دو نشست تخصصی ضرورت‌های آموزش سواد رسانه‌ای در ایران و چالش‌های رسانه‌های محلی در برابر رسانه‌های سراسری که به ترتیب در روزهای ۲ مهر ماه و ۱۲ آذر ماه سال جاری در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده بود، اختصاص دارد.

همچنین، فهرست گزیده مقالات ارتباطات جمعی در مطبوعات و چکیده مقالات فصلنامه به زبان انگلیسی نیز مطالب دیگر این شماره از فصلنامه را تشکیل می‌دهند. فصلنامه علمی -ترویجی وسایل ارتباط جمعی رسانه در ۱۹۰ صفحه توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده است.