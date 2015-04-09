اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ مذاکرات نفتی ایران و چین

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

آر تی : روسیه قصد دارد به عنوان کشور برتر در گروه اقتصادی بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) قرار گیرد.

بلومبرگ : روسیه اقتصاد خود را از وابستگی به نفت جدا می‌کند.

شینهوا : دانشمندان چینی به دنبال ساخت نیروگاه خورشیدی در فضا هستند.

بلومبرگ : شاخص ارزش دلار با کاهش ۱.۸۴ درصدی روبرو شد که در دو ماه اخیر، پایین ترین میزان است.

بلومبرگ : ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در انتظار توافق نهایی ایران با گروه ۱+۵ برای شروع فعالیت های اقتصادی خود در ایران هستند.

گلف نیوز : حجم تجارت آمریکا در ماه فوریه به پایین ترین میزان در بیش از ۵ سال اخیر رسید.

خبرگزاری روسیه : در راستای مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵، قیمت جهانی نفت با ۴ درصد کاهش روبرو شد.

خبرگزاری روسیه : روسیه بودجه خود را با نفت بشکه ای ۵۰ دلار تطبیق می دهد.

نیوز نو : دلار نیوزلند در حال برابری کردن با دلار استرالیا است.

رویترز : اختلاف ایران با ترکیه بر سر قیمت گاز به "دیوان داوری بین الملل" ارجاع داده شد و تا اردیبهشت حکم نهایی صادر خواهد شد.

بلومبرگ : تعداد کسانی که در جهان ثروت میلیارد دلاری دارند، ۲ هزار و ۲۳۵ نفر است.

شینهوا : اتحادیه اقتصادی " آ سه آن" (کشورهای جنوب شرق آسیا) در رسیدن به اهداف تجاری خود در سال جاری میلادی مطمئن نیست.

بلومبرگ : کشور اندونزی با نرخ بهره بانکی پایین و جمعیت در حال رشد و همچنین حمایت دولت از رونق در بخش مسکن در حال تبدیل شدن به بهترین مکان دنیا برای سرمایه گذاری در بخش مسکن است.

مارکت واچ : شاخص بورس کشورهای اروپایی در روز سه شنبه باافزایش روبرو بود.

رویترز : ایران در حال مذاکره با چین بر سر معاملات نفتی است.