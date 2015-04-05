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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

دریکوندی خبر داد:

شرکت ۱۱ هزار دانش آموز لرستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی

شرکت ۱۱ هزار دانش آموز لرستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی

خرم آباد - رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش لرستان از شرکت ۱۱ هزار دانش آموز لرستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی دریکوندی در این رابطه اظهار داشت: اولین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی ویژه دانش آموزان پایه هفتم در استان لرستان برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ارتقاء دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان دانست و بیان داشت: جشنواره نوجوان خوارزمی در چهار محور پژوهش، علوم آزمایشگاهی، زبان و ادبیات فارسی و دست سازه ها برگزار شد است.

رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش لرستان افزود: در این دوره از جشنواره ۱۱ هزار و ۸۱۰ دانش آموز لرستانی شرکت کردند.

وی ادامه داد: این مسابقات در چهار مرحله آموزشگاهی، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.

دریکوندی یادآور شد: در این مرحله از جشنواره دو هزار و ۱۸۳ دانش آموز به مرحله شهرستانی راه پیدا کرده اند.

رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه آموزش و پرورش لرستان گفت: مرحله استانی در نیمه دوم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و دانش آموزانی که حد نصاب لازم را برای ورود به مرحله کشوری کسب کنند در تابستان سال جاری به رقابت با برگزیدگان سایر استانها خواهند پرداخت.

کد مطلب 2526761

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