به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نوروزی فعالان قرآنی کشورمان روز گذشته ۱۵ فروردین ماه در ایکنا برگزار شد، در ادامه گزارش کوتاهی از چند نفر از سخنرانان ارائه می شود.

حسن رنجبر، پیشکسوت قرآنی کشورمان نیز در بخشی از این مراسم در سخنان کوتاهی به بیان برخی نکات کلیدی آیه ۱۷۷ سوره مبارکه بقره پرداخت و گفت: باید توجه به نکات مطرح شده در قرآن کریم را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی افزود: خداوند در آیه «لَّیْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّآئِلِی...»می فرماید که نیکی و خوبی این نیست که به سوی مغرب و مشرق رو بیاورید بلکه نیکی و خوبی این است که توجه ما به خدا باشد به این معنا که از هر حیث رفتار، گفتار و کردارمان خدایی باشد.

این پیشکسوت قرآنی کشورمان در ادامه با بیان اینکه ۲۵ شبانه روز با مرحوم «علی اربابی» همسنگر بوده است، تصریح کرد: در آنجا متوجه خالصانه بودند همراهی آن مرحوم با خداوند متعال شدم، ما باید تلاش کنیم تا فعالیت‌هایی که انجام می‌دهیم به صورت خالصانه در خدمت خداوند متعال باشیم.

رنجبر در پایان سخنان خود با طرح این سؤال که چرا قرآن باید با حزن خوانده شود، خاطرنشان کرد: به این دلیل قرآن باید با حزن خوانده شود که شنونده را به یاد قیامت بیندازد.

همچنین، در ادامه این جلسه مجتبی ایزدی، قائم مقام شبکه قرآن سیما اظهار کرد: طی جلساتی که قرار است از این پس در شبکه قرآن سیما داشته باشیم تلاش داریم از نقطه نظرات فعالان و چهره‌های قرآنی برای ارتقای فعالیت‌های این حوزه استفاده کنیم.

وی با اشاره به حذف واژه معارف از شبکه قرآن سیما، گفت: با حذف واژه معارف از شبکه قرآن سیما، رویکرد جدید ما بیشتر به سمت قرآن خواهد رفت و برنامه‌ریزی‌های خود را به نحوی جلو می‌بریم که بتوانیم توجه بیشتری به قرآن داشته و نظر همه اساتید قرآنی را جلب کنیم.

توجه ویژه به صلوات خاصه و عامه امام رضا(ع)

یکی دیگر از سخنرانان این دیدار صمیمانه محمود صلاحی، معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران بود وی در سخنان کوتاهی که متفاوت‌تر از سایر سخنرانان بود،‌ یشتر حول محور ثواب و آثار دنیوی و اخروی زیارت ثامن الحجج علی ابن موسی رضا(ع) پرداخت تا فضای معنوی این جلسه قرآنی با نام اهل بیت(ع) مزین شود.

وی گفت: امام رضا(ع) دو صلوات دارد که یکی صلوت خاصه و دیگری صلوات عامه است و این در صورتی است که صلوات عامه با کیفی‌تر از صلوات خاصه است،‌ در آن صلوات آمده است که خداوندا بر علی ابن‌موسی‌الرضا(ع) درود فرصت چرا که هر کس از مخلوقات را می‌خواهید شاد کنید به وسیله ایشان شاد می‌کنید.

معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران افزود: پیامبر اسلام(ص) در طول عمر با برکتشان تنها دو نفر را پاره تن خودشان معرفی می‌کنند که یکی از آنها حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگری نیز امام رضا(ع) است که مورد سومی وجود ندارد.

صلاحی بیان کرد: در حدیث قدسی نیز آمده است که صد سال قبل از ولادت امام رضا(ع) صفات همه انبیاء به این امام همام هدیه داده شده است که یکی از آنها صحبت با همه حیوانات بوده است و صحبت امام با آهو یکی از این موارد بوده است.

وی در پایان از حسن توجه سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور برای همکاری شهرداری تهران جهت برگزاری پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان قدردانی کرد.

در بخش دیگری از این مراسم هادی فروزان، پیشکسوت قرآنی کشورمان، طی سخنان کوتاهی گفت: اگر در آینده زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانیم اختلاف نظرهایی را که وجود دارد تحمل کرده و در مورد آنها بحث و تبادل نظر کنیم می‌توانیم بگوئیم مشکلات قابل برطرف شدن خواهد بود.

وی با ابرازی امیدواری نسبت به ادامه دار بودن چنین جلساتی و مطرح شدن مشکلات در آن، افزود: امیدواریم این زمینه فراهم شود که در جلسات به راحتی و بدون وجود ترس از زدن انگ در هر زمینه‌ای صحبت کنیم. اگر این وضعیت برقرار شود و بتوانیم به راحتی حرف‌هاینان را بزنیم مشکلات و معظلات قرآنی برطرف خواهد شد.

خاطره‌ای از تلاوت در کشوری اروپایی

در بخش پایان این مراسم نیز احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی کشورمان قبل از اینکه تلاوت پایانی مراسم را انجام دهد در سخنان کوتاهی گفت: چند سال قبل جزوه‌ای در مورد فعالیت‌های قرآنی به دست من رسید که پس از خواندن و بدون اینکه از نگارنده آن اطلاع داشته باشم، متوجه سطح امیدواری بسیار بالای ان نگارنده از فعالیت‌های قرآنی در کشور شدم.

وی با اشاره به اینکه نگارنده آن جزوه مقام معظم رهبری بوده است، اظهار کرد: در ان جزوه آمده وبد که اگر جلسات قرآن کریم بتواند فارغ از مباحث عقلانی تنها از بعد محبت، قلوب را به هم نزدیک کند تمامی مشکلات جهان اسلام برطرف خواهد شد.

اوبالقاسمی تصریح کرد: من به اینکه باید همراه با تلاوت قرآن کریم ترجمه آیات تلاوت شده نیز ارائه شود اعتقادی ندارم چرا که شنیدن خود آیات قرآن کریم موضوعیت دارد.

وی در پایان به یکی از خاطرات خود که مربوط به تلاوت در یکی از کشورهای اروپایی بوده است، اشاره کرد و افزود: بانی آن جلسه از شهردار آن شهر که مسیحی بود برای قدردانی دعوت کرده بود تا در جلسه تلاوت حضور داشته باشد، بعد از پایان مراسم آن شهردار مسیحی درخواست کرده بود که اگر جلسه تلاوت دیگری برگزار شد، او را نیز دعوت کنند. این نشان دهنده عمق تأثیرگذاری تلاوت قرآن کریم بر قلب‌هاست.