فارس میزبان مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز مدارس خواهد بود

حسین علی معزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرحله آموزشگاه و شهرستانی این دوره از مسابقات در سال ۹۳، یادآور شد: مسابقات قرآنی قرآن، نماز و عترت مدارس در ۹ رشته قرائت، تفسیر و حفظ قرآن، اذان، احکام، انشا نماز، مداحی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه برگزار می شود.

وی گفت: دوم و سوم اردیبهشت مسابقات استانی قرآن، نماز و عترت مدارس به میزبانی ناحیه یک شیراز و با حضور هزار و ۵۰۰ نفر از افراد ممتاز این مرحله تقدیر می شود.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش افزود: از هر پایه تحصیلی و از هر جنسی در هر رشته یک نفر به مرحله کشوری اعزام می شوند که در کل ۵۴ دانش آموز دختر و ۵۴ دانش آموز پسر به مرحله کشوری راه پیدا می کنند.

معزی با اشاره به اینکه این مسابقه برای دانش آموزان دوره دبستان در مقطع شهرستان پایان پذیرفته و از نفرات برتر تقدیر شده است، اظهار داشت: مرحله استانی و کشوری فقط مخصوص شش پایه تحصیلی مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم است.

وی با بیان اینکه مرحله کشوری چهار روز بعد از عید فطر و به مدت هشت روز در برگزار می شود، گفت: استان های خراسانی رضوی و فارس هر دو میزبان مسابقات کشوری هستند و استان فارس میزبان رشته های تفسیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، انشا نماز و احکام خواهد بود.