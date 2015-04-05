محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امسال با ایجاد کمپین پیشگیری از تصادفات در سازمان جوانان برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی در اکیپ‌های طرح ملی ایمنی و سلامت راهنمایی مسافرین نوروزی قم اجرا شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم اظهار کرد: در ایام نوروز ۲۸ پست ثابت و سیار با فعاليت ۹۰۰ نفر نسبت به ارائه خدمت به مسافران نوروزي اقدام کردند.

وی گفت: در طرح ایمنی و سلامت راهنمایی مسافران نوروی سه خیمه نماز برپا شد که در آن ائمه جماعات نسبت به برگزاری نماز جماعت اول وقت اقدام کردند.

مصباحی عنوان کرد: طی این مدت بيش از هزار و ۵۰۰ نفر به خیمه‌ پاسخگویی به مسائل شرعی مراجعه کرده و سئوالات و شبهات دينی و اعتقادي خود را عنوان و پاسخ آن را دريافت کرده‌اند.

وی بیان کرد: هزار و ۶۶۴ نفر از کودکان در برنامه‌های اوقات فراغت بوستان‌ها شامل مسابقات فرهنگی، نقاشی و بازی های گروهی و ورزش شرکت کردند و از خدمات رفاهی آنجا بهره مند شدند.