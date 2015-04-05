برگزاری بیش از ۱۴ هزار برنامه به مناسبت روز زن در فارس

معصومه دستغیب در گفتگو با مهر با اعلام این خبر بیان کرد: برای ولادت حضرت فاطمه(س) که در روز ۲۱ فرودین ماه سال جاری نامگذاری شده تلاش داریم به مدت یک هفته، در استان با برگزاری بیش از ۱۴ هزار برنامه از مقام شامخ زن تجلیل کنیم.

وی با بیان اینکه از تمامی مسئولان خواسته ایم به مناسبت روز زن از تمامی زنان شاغل در ادارات با برگزاری مراسم، تجلیل داشته باشند، افزود: دربرخی از ادارات تلاش داریم از همسران کارمند نیز تقدیر ویژه کنیم.

مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری فارس عنوان کرد: تقدیر از زنان ورزشکار وحافظان قرآن از جمله برنامه های مهم این نهاد خواهد بود که در تمامی شهرستان های فارس این برنامه اجرا خواهد شد.

دستغیب با با اشاره به در پیش بودن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و هفته زن یاد آور شد: میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان روز زن نامگذاری شده و این زمان بهترین فرصت برای انتقال مفاهیم ناب اسلامی به نسل جوان و نوجوان کشور به ویژه دختران است.

مدیرکل امور بانوان استانداری فارس گفت: گرامیداشت هفته زن وظیفه یک نهاد و ارگان خاص نیست بلکه همه متولیان فرهنگی، معلمان، اساتید دانشگاه، خانواده ها و اقشار دیگر باید نسبت به پاسداشت این روز تلاش لازم را انجام دهند.