  1. استانها
  2. قم
۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

باقری به مهر خبر داد:

انتقال ۲۴ مجروح توسط بالگرد اورژانس قم در طرح نوروزی

انتقال ۲۴ مجروح توسط بالگرد اورژانس قم در طرح نوروزی

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم از انتقال ۲۴ مجروح توسط بالگرد اورژانس قم در طرح نوروزی خبر داد.

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در طرح نوروزی سال ۹۴ بالگرد اورژانس قم ۱۸ پرواز داشت که شامل ۱۲ پرواز عملیاتی و ۶ پرواز استقرار بر اساس دستورالعمل وزارتخانه بوده است.

وی ادامه داد: بالگرد اورژانس ۱۱۵ تعداد ۲۴ مجروح و بیمار را که ۲۲ نفر مربوط به حوادث ترافیکی جاده ای، یک نفر بیمار قلبی و یک نفر داخلی بودند انتقال داد.

وی در خصوص حوادث ۲۴ ساعت گذشته استان قم افزود: در حادثه‌ای بر اثر واژگونی خودروی پراید در جاده راهجرد سه نفر مجروح شدند که سه آمبولانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را منتقل کردند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم ادامه داد: در اتوبان قم - تهران واژگونی خودروی پراید چهار مجروح برجای گذاشت که دو آمبولانس جهت انتقال مجروحان به مراکز درمانی نکویی و بهشتی اعزام شدند.

وی بیان کرد: در اتوبان قم - کاشان برخورد ددو دستگاه تراکتور منجر به فوت یک نفر آقای حدود ۵۰ ساله در محل حادثه به علت شدت آسیب های وارده شد.

کد مطلب 2526804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها