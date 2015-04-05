انتقال ۲۴ مجروح توسط بالگرد اورژانس قم در طرح نوروزی

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در طرح نوروزی سال ۹۴ بالگرد اورژانس قم ۱۸ پرواز داشت که شامل ۱۲ پرواز عملیاتی و ۶ پرواز استقرار بر اساس دستورالعمل وزارتخانه بوده است.

وی ادامه داد: بالگرد اورژانس ۱۱۵ تعداد ۲۴ مجروح و بیمار را که ۲۲ نفر مربوط به حوادث ترافیکی جاده ای، یک نفر بیمار قلبی و یک نفر داخلی بودند انتقال داد.

وی در خصوص حوادث ۲۴ ساعت گذشته استان قم افزود: در حادثه‌ای بر اثر واژگونی خودروی پراید در جاده راهجرد سه نفر مجروح شدند که سه آمبولانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را منتقل کردند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم ادامه داد: در اتوبان قم - تهران واژگونی خودروی پراید چهار مجروح برجای گذاشت که دو آمبولانس جهت انتقال مجروحان به مراکز درمانی نکویی و بهشتی اعزام شدند.

وی بیان کرد: در اتوبان قم - کاشان برخورد ددو دستگاه تراکتور منجر به فوت یک نفر آقای حدود ۵۰ ساله در محل حادثه به علت شدت آسیب های وارده شد.