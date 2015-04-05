به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به خدمت‌رسانی نوروزی شهرداری قم به زائران اظهار داشت: زمانی هر کدام از این مناسبت‌ها در شهر قم یک بحران بود برای شهرداری اما الان با توجه به تجارب خوبی که از گذشته به دست آورده این مناسبت‌ها خیلی خوب اداره می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر عملکرد شهرداری قم را نسبت به ایده‌آل‌ها بسنجیم تا رسیدن به نقطه آرمانی تفاوت بسیار داریم اما اگر نسبت به دارایی‌ها و توان شهرداری عملکرد نوروزی را بسنجیم باید بگوییم عملکرد بیش از توان بوده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: توانمندی‌های قم اصلا در شان زائران نیست.

وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های قم اصلا مناسب ورود نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در ایام نوروز نیست گفت: ما برای آماده‌سازی بوستان‌ها تلاش بسیار می‌کنیم اما در شأن زائران نیست که در پارک، بوستان یا حاشیه خیابان سکونت کنند.

ذاکریان ابراز داشت: این مطالبه باید مطالبه تمام مسئولان حتی در دیگر استان‌ها باشد چرا که اهالی دیگر استان‌ها وقتی به قم می‌آیند از کمبود زیرساخت‌ها رنج می‌برند.

وی عنوان کرد: همه دستگاه‌ها در این مدت زحمت کشیدند و همدلی بسیار خوبی میان دستگاه‌ها وجود داشت.