صدور کارت ملی هوشمند در خوزستان به زودی فراگیر می شود

بهنام مریدی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: در این زمان كارت ملی هوشمند تنها برای افرادی كه اولین بار اقدام به دریافت كارت ملی می كنند صادر می شود.

وی افزود: در این مرحله برای افرادی که به دلیل مفقود شدن کارت ملی خود، متقاضی دریافت این نوع كارت هستند، کارت ملی هوشمند صادر نخواهد شد و همان نوع قبلی کارت ملی صادر می‌شود.

مدیر كل ثبت احوال خوزستان عنوان كرد: به دنبال این هستیم كه صدور كارت ملی هوشمند را فراگیر كنیم كه این اتفاق در آینده نزدیك به وقوع خواهد پیوست. البته به این منظور فراخوانی اعلام نخواهیم كرد.

مریدی تصریح كرد: بدنه كارت ملی هوشمند در اهواز تولید نمی شود به همین دلیل برای صدور این نوع كارت باید در انتظار اعلام آمادگی از سوی مركز باشیم.

وی اظهار كرد: در این زمان صدور كارت ملی هوشمند در سه نقطه از شهر اهواز از جمله اداره ثبت احوال اهواز، اداره پست در بلوار گلستان و شرق اهواز در حال انجام است.