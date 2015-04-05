۲۶۷ فقره پرونده تخلف توسط سازمان صنعت ومعدن تشکیل شده است

اسماعیل مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح نظارت و بازرس از واحدهای صنفی از۱۵ اسفند ماه سال گذشته شروع شده بود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه داشت.

وی اظهار داشت: در این بازه زمانی ۹ هزار و ۶۸۷واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که در این راستا ۳۸۸ مورد تخلف از این واحدها ثبت شده است.

معاون سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان، ارزش ریالی پرونده های تخلف را ۵۱۳ میلیون و ۲۴۳ هزارریال اعلام کرد.

مسلمی تاکید کرد: عمده تخلفات واحدهای صنفی در بخش پوشاک بوده است و کلیه این تخلفات به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

وی در ادامه به بحث مهم نظارت از نانوایی ها در استان اشاره کرد و گفت: این سازمان در طول سال نطارت لازم را دارد ولی در ایام نوروز نظارت ویژه خود را توسط ۴۵ بازرس ویژه بر عهده داشت.

معاون سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: بیشترین تخلفات که در بخش نانوایی ها انجام گرفته در بحث کم بودن چانه های نان بوده است.