مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جایزه ادبی پروین اعتصامی که در نشست خبری سال گذشته خود برگزاری آن را به سال جاری موکول کرده بود اظهار داشت: جایزه ادبی پروین در سال جاری و طی فصل بهار برگزار خواهد شد اما هنوز به طور مشخص زمان برگزاری آن را تعیین نکرده ایم.

قزلی افزود: این جایزه بر اساس اساس نامه مصوب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف رشد و اعتلای خلاقيت‌ها و آفرينشهای ادبی بانوان و معرفی چهره‌های شاخص زنان اديب و پژوهنده و تقدير از زنان فعال درعرص زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود.

بهگفته قزلی مراحل اجرایی این جشنواره در دست انجام است و برنامه اصلی بنیاد در فصل بهار نیز اجرای کامل و شایسته این جشنواره است.

وی در ادامه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت چهار پیشنهادی که برای تغییر اساس نامه این جایزه و نیز جایزه ادبی جلال آل احمد از سوی بنیاد تهیه شده بود نیز گفت: نکاتی را درباره اسا نامه این دو جایزه پس از رایزنی با کارشناسان متعدد ادبی مشخص کرده‌ ‌ایم و بر اساس آن پیشنهاداتی را داریم که من پس از برگزاری این جایزه آن را طی نامه‌ای آنها را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه خواهم داد تا جهت تصویب در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهد.