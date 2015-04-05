مجموعه جهانی قره کلیسا پذیرای ۷هزار گردشگر نوروزی بود

کریم حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموعه جهانی قره کلیسای چالدران یکی از مهمترین مناطق گردشگری استان به شمار می رود افزود: در حال حاضر این شهرستان ۱۰۴ اثر ثبت شده در فهرست ملی کشور و یک اثر ثبت شده در فهرست جهانی و جاذبه های طبیعی فراوانی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است .

وی با اشاره به بازدید ۱۱ هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی از اماکن تاریخی این شهرستان عنوان کرد: امسال ۱۱ هزار ۳۰۰ نفر گردشگر داخلی از اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی این شهرستان بازدید کرده اند که سه هزار نفر مربوط به مقبره سید صدر الدین و مابقی از سایر اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی این شهرستان است.

فرماندار چالدران یاد آور شد: ۴۵۰ خانوار در واحد های اقامتی این شهرستان اسکان داده شده اند که امسال این میزان گردشگر در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از رشد چشمگیری برخوردار است.

حسین زاده خواستار توجه جدی مسئولان میراث فرهنگی استان نسبت به ساماندهی آبگرم معدنی این شهرستان با توجه به پتانسیل زیاد این مکان جهت جذب گردشگر و اشتغال زایی، با توجه به اهمیت ویژه صنعت گردشگری و رویکرد اقتصادی و درآمدزایی این صنعت در چالدران شد.۸۰۰

فرماندار چالدران همچنین احداث ساختمان موزه جنگ چالدران را یکی از ضروریت های جذب گردشگر و شناساندن آثار تاریخی کشف شده از این منطقه تاریخی دانست و در این زمینه همکاری و مساعدت شورای شهر و شهرداری را خواستار شد.

قره کلیسا یا کلیسای تاتائوس یکی از زیباترین آثار تاریخی واقع در شمال آذربایجان غربی است که نظر هر گردشگری را با معماری بی نظیرش به خود جلب می کند.

این کلیسا قدیمی ترین کلیسای عالم مسیحیت به شمار می رود و قدمت آن به قرن های هفتم و دوازدهم میلادی می رسد.

قره کلیسا که در بین ارامنه جهان به تاده مقدس معروف است در ۲۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان چالدران بر روی مزار تاتائوس حواری حضرت مسیح (ع) احداث شده است.

این بنای تاریخی - مذهبی به سبب برخورداری از معماری بی نظیرش در تیر سال ۸۷ به عنوان نهمین اثر ثبت شده کشور در سی و دومین نشست میراث جهانی یونسکو در کبک کانادا در فهرست آثار تاریخی جهان قرار گرفت و ثبت جهانی شد.

قره کلیسا (کلیسای تاتائوس) در هفت کیلومتری جاده چالداران - قره ضیاءالدین و در دامنه کوه و روی تپه ˈماهورˈ قرار دارد.

اهمیت بنای تاریخی قره کلیسا علاوه بر قدمت و معماری کم نظیرش، به علت شهادت تاتائوس مقدس یکی از حواریون حضرت مسیح (ع) است که به دستور پادشاه ارمنستان به همراه پیروانی که به دین مسیحیت گرویده بودند در این منطقه به شهادت می رسد.

بعد از شهادت حواری حضرت مسیح (ع)، او را در محل کنونی کلیسا به خاک می سپارند.

بعدها روی قبر او نمازخانه کوچکی می سازند و در قرن هفتم میلادی این نمازخانه به کلیسای بزرگی تبدیل می شود.

این کلیسا در بین ارامنه مقدس است و بسیاری از آنان فرزندان خود را برای غسل تعمید به این کلیسا می برند، در آنجا جشن می گیرند، گوسفند قربانی می کنند و از خدا و حضرت مسیح (ع) خواسته های خود را طلب می کنند.

در تیر ماه یا مرداد ماه هر سال، هموطنان ارمنی از سراسر ایران به این کلیسا می آیند و ضمن زیارت مقبره ˈتاتائوس مقدسˈ آیینی موسوم به باداراک (عشای ربانی) و نیایش و قربانی به جای می آورند.