ظریف برای تشریح بیانیه لوزان به دانشگاه امام صادق (ع) دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با ارسال نامه ای خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از وی برای حضور در دانشگاه امام صادق (ع) و تشریح بیانیه لوزان سوئیس دعوت کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر ظریف

وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

ضمن عرض تشکر و خسته نباشید بابت زحمات شما در دوره تصدی وزارت امور خارجه و علی‌الخصوص مذاکرات اخیر در سوئیس، به استحضار می‌رساند بیانیه‌ای که در پایان مذاکرات توسط جنابعالی قرائت شد، سوالات و ابهامات فراوانی درخصوص تامین منافع ملی در اذهان اساتید و دانشجویان این دانشگاه ایجاد کرده است.

لذا خواهشمند است جهت افزایش آگاهی عمومی در خصوص زحماتتان و در نتیجه افزایش هم‌دلی و هم‌زبانی میان دولت و ملت، در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه امام صادق علیه السلام حضور بهم رسانید. امیدواریم متانت و نجابت جنابعالی زمینه بخش برگزاری هرچه سریعتر این جلسه را فراهم آورد.

سایه رهبری مستدام

مسئول بسیج دانشجویی»