حضور ۲۰ هزار جوان در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید قبادی دانا در نشست خبری تشریح خدمات نوروزی جوانان جمعیت هلال احمر، افزود: با توجه به وظیفه هلال احمر در نجات جان انسان ها و با توجه به اینکه عوامل مرگ و میر که به ترتیب در ایران شامل بیماریهای قلبی، تروما و تصادفات و سرطان ها می شوند و همچنین با توجه به سونامی سفرهای نوروزی، از سال گذشته طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی با اشاره به خسارت سالانه ۷ تا ۸ میلیارد تومانی تصادفات، اظهار داشت: بسیج اطلاع رسانی کاهش تصادفات با مشارکت یک میلیون جوان از ۲۴ اسفند آغاز بکار کرد که در طول سال نیز این فعالیت ها ادامه می یابد.

قبادی دانا با بیان اینکه ۲۰ هزار جوان برای شرکت در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی آموزش دیدند، تصریح کرد: یک هزار و ۵۷ پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در این طرح در مبادی ورودی شهرها و جاده ها مستقر بودند و مجموعا ۵۴ هزار نفر روز به ارائه خدمات به مسافران پرداختند.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از ۲۷ اسفند ۹۳ آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ادامه داشت، افزود: ۷ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر از مسافران برای دریافت خدمات به پست های مستقر این سازمان مراجعه کردند.

آموزش ۲۰ هزار جوان

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ادامه با بیان اینکه ۳۷ مربی در مدت ۳ روز، آموزش های لازم را برای مشارکت در این طرح دیدند، گفت: این مربیان در مرحله دوم و با حضور در استان ها، یک هزار و ۵۷ سر تیم امدادی را آموزش دادند و این سرتیم ها به ۲۰ هزار جوان برای شرکت در این طرح آموزش دادند.

قبادی دانا تعداد مراجعه کنندگان به خیمه های نماز را ۴۲۲ هزار تن اعلام کرد و گفت: همچنین ۴۹۴ هزار کودک به فضاهای دوستدار کودک این سازمان در مبادی ورودی شهرها و جاده ها مراجعه و در جشنواره نقاشی «آشتی آشتی» با موضوعات حفاظت از محیط زیست و ….شرکت کردند.

وی همچنین در ادامه به خدمات ایستگاههای سلامت اشاره کرد و گفت: ۴۹۱ هزار تن با مراجعه به این ایستگاه ها از خدمات تست قند و فشار خون بهره مند شدند.

قبادی دانا تصریح کرد: در مجموع در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نقشه و اقلام فرهنگی میان مسافران مراجعه کننده به پست های سازمان جوانان توزیع شد.