تردد ۴۲۰ هزار وسیله نقلیه از مرزها/ سفری امن با ناوگان عمومی

مجتبی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول اجرای طرح نوروزی ۴۲۰ هزار وسیله نقلیه تردد مرزی در ۵ پایانه مرزی رسمی آذربایجان غربی ثبت شده است، افزود: بازرگان رتبه اول در تردد وسیله نقلیه مسافری در طول این ایام ره به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تردد وسایط نقلیه مسافری در طول ایام تعطیلات نوروزی از پایانه بازرگان ماکو در مرز ایران و ترکیه ثبت شده است، ادامه داد: از کل تردد مرزی ۲۵ درصد نیز مربوط به پایانه تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق ثبت شده و بقیه مربوط به پایانه های مرزی سرو، پلدشت و رازی است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی همچنین ادامه داد: همزمان با اجرای طرح نوروزی تردد نزدیک به ۶ میلیون وسیله نقلیه از محورهای ارتباطی استان توسط دستگاه های تردد شمار مرکز مدیریت راه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ثبت شده است.

تردد ۶ میلیون وسیله نقلیه در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی

رحمانی گفت: از این میزان سفر انجام شده در حدود ۴۰۰ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین، ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سواری و وانت و مابقی تردد ها مربوط به وسایل نقلیه شامل کامیون، مینی بوس، اتوبوس و تریلی است.

وی با بیان اینکه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تردد در پایانه های مرزی و محورهای ارتباطی آذربایجان غربی در طول ایام نوروز بودیم، ادامه داد: این در حالی است که تخلفات کاهش یافته و بیشترین تخلف ثبت شده فاصله و سرعت غیر مجاز بود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اشاره به اینکه خوشبختانه شاهد افزایش سرعت متوسطه در ترددهای جاده ای آذربایجان غربی در طول ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته بودیم، گفت: بیشترین سرعت متوسط ثبت شده ۹۷ کیلومتر بر ساعت بوده که این میزان نسبت به ۷۷ کیلومتر بر ساعت سال قبل ۲۰ کیلومتر بر ساعت افزایش یافته است.

میزان کل تخلف نسبت به ترافیک ۳۱ درصد بود

رحمانی با بیان اینکه همچنین در طول اجرای طرح نوروزی ۹۴ میزان کل تخلفات نسبت به ترافیک موجود ۳۱ درصد ثبت شده است، ادامه داد: در این راستا نیز با کاهش ۳ درصدی نسبت به سال قبل روبرو بودیم که فاصله غیرمجاز بیشترین تخلف ثبت شده را شامل می شود.

وی یادآور شد: تیمهای نظارتی و کنترلی اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی به صورت تمام وقت در پایانه های مسافربری حضور دارند و مشخصه های فنی ناوگان های حمل و نقل عمومی مسافر را کنترل کرده و با حضور اطمینان از امنیت ناوگان اجازه سفر را به این ناوگان صادر کردند.

وی با بیان اینکه در این راستا ۱۲ تیم نامحسوس نیز در جاده های استان وظیفه کنترل موردی ناوگان عمومی و سواری را عهده دار بودند، ادامه داد: مرکز مدیریت راه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با بهره مندی از دوربین های نظارتی مستقر در جاده ها و پایانه های مرزی به تعداد ۳۲ دستگاه و فعالیت دستگاه های تردد شمار آنلاین در ۴۴ محور، نظارت بر چگونگی تردد ناوگان و تعیین حجم ترافیك را عهده دار است.

جابجایی ۳۸۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی در خصوص روند جابجایی مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان نیز، اظهار داشت: در طول اجرای طرح نوروزی سال ۹۴ بالغ بر ۳۸۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای مسافربری استان جابجا شدند.

رحمانی با بیان اینکه بیش از ۲۴۲ هزار مسافر در مسیرهای درون استانی و مابقی در مسیر های برون استانی جابجا شده اند، گفت: از این تعداد ۹۶ هزار و ۱۶۹ مسافر توسط اتوبوس، ۸۱ هزار و ۲۰۳ مسافر توسط مینی بوس و ۶۴ هزار و ۶۱۵ مسافر توسط سواری در مسیرهای درون استانی جابجا شده اند.

وی با بیان اینکه در مسیرهای برون استانی نیز ۹۳ هزار و ۸۹۷ مسافر توسط اتوبوس، ۲۲ هزار و ۹۶۹ مسافر توسط مینی بوس و ۲۱ هزار و ۸۵۱ مسافر توسط سواری در طول ایام نوروز امسال جابجا شده اند، گفت: این تعداد سفر با چهزار و ۲۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شده است.

سفری ایمن با ناوگان حمل و نقل عمومی در آذربایجان غربی

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در طول اجرای طرح نوروزی هیچ تصادفی در محورهای درون و برون استانی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی به وقوع نپیوسته است، گفت: امسال حتی تصافی جرحی نیز در ناوگان حمل و نقل عمومی استان ثبت نشد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی ادامه داد: در طول اجرای طرح نوروزی هزار دستگاه اتوبوس، هزار و ۵۰۰ دستگاه مینی بوس و هزار و ۳۰۰ دستگاه سواری با حدود ۷۳ هزار و ۵۰۰ عدد صندلی برای جابجایی مسافران نوروزی بکارگیری شدند.

رحمانی پرتردد ترین محور درون استانی آذربایجان غربی را محور ارومیه- سلماس دانست و اعلام کرد: محورهای ارومیه- مهاباد نیز جز پرتردد ترین محورهای جنوب آذربایجان غربی در طول ایام نوروز محسوب می شود.