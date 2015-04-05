جریمه ۹۶میلیارد تومانی اصناف در نوروز /نابسامانی اصناف جاده چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، جواهری رئیس گشت های نوروزی تعزیرات حکومتی در نشست خبری که صبح یکشنبه در ساختمان تعزیرات حکومتی کشور برگزار شد اعلام کرد:گشت های تعزیرات در طرح نوروزی در دو مرحله اجرا شد که مرحله نخست ۱۶ تا ۲۹ اسفند و مرحله دوم ۱ تا ۱۵ فروردین بوده است که در هر دو مرحله ۴۰۰ شعبه با ۶۳۰ نفر فعال بودند.

وی افزود: در مدت طرح نوروزی در مجموع ۴۶ هزار پرونده تعزیراتی در سطح کشور تشکیل شد که میزان جریمه های تعیین شده از سوی شعب سیار و ثابت بیش از ۹۶ میلیارد تومان بوده است.

جواهری اعلام کرد: شهروندان در ایام نوروز ۵ هزار پیامک به تعزیرات ارسال کردند که بیشتر آنها گران فروشی و پوکی سیب درختی و بزرگی پرتقال و عدم درج قیمت و غیره بوده است. همچنین گرانی نارنگی هم بخشی از گلایه ها بوده که ۱۲۰۰ گزارش رسیدگی شد.

این مقام مسئول بیشترین پرونده های تعزیراتی در نوروز را متعلق به استان تهران با ۸ هزار پرونده عنوان کرد و گفت: بعد از تهران خراسان رضوی، البرز و اصفهان و فارس بیشترین تخلفات صنفی را داشته اند و کمترین هم برای خراسان جنوبی با ۱۹۶ مورد بوده است.

به گفته این مسئول میزان پرونده ها نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته و در بخش مبارزه با قاچاق این افزایش ۹۰ درصد بوده است. همچنین دو محموله قاچاق پرتغال و انگور دانه دار در مجموع ۱۲۰ تن هم در بوشهر کشف و رسیدگی شد که در مجموع ارزش این بار ۶۸۰ میلیون تومان بوده است.

وضعیت نا به سامان فروشگاه های جاده چالوس مهمترین دغدغه تعزیراتی ها در نوروز بود که علت آن عدم نظارتهای دستگاه های مسئول بوده است. همچنین در این گزارش اعلام شد که کلینیک چشم پزشکی در کرج پرونده ۲ میلیاردی تخلف دارد که در دست رسیدگی است.