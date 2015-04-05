اسکان ۳۸۷ هزار مسافردر همدان/نوروز فرصتی برای تمرین گردشگری استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای ادرای استان همدان در سال جدید با بیان اینکه امسال نوروز فاطمی نام گرفته است، اظهار داشت: امیدواریم اخلاق و منش فاطمی و پدر و همسر و فرزندان آن حضرت سرلوحه کار قرار گیرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «دولت و ملت، همدلی و هم زبانی» عنوان داشت: مقام معظم رهبری با این نامگذاری دولت را مورد حمایت و عنایت خود قرار دادند و به ملت نیز توجه خاص داشتند.

استاندار همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری دولت کارگزار ملت و ملت کارفرمای دولت هستند، ابراز داشت: ما همان خدمتگزارانی هستیم که ملت کارفرمای ماست.

نیک بخت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بنده از مدیران استان انتظار دارم که ضمن همکاری و دلسوزی با تلاش و همت در خدمت مردم استان همدان باشند، افزود: امسال و در ابتدای سال شاهد بارش نزولات جوی بودیم که تا حدودی نگرانی ها در مورد کمبود آب در استان را از بین برد.

وی به توافقات تیم مذاکره کننده در لوزان اشاره داشت و گفت: در این مذاکرات یک طرف میز دنیا و گروه ۵+۱به همراه نماینده اتحادیه اروپا و طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه کشور قرار داشت.

استاندار همدان ادامه داد: در واقع ایران با همه دنیا وارد مذاکره و مناقشه و چالش شده بود و ۱۶ ماه مذاکره با چالش علمی و مسائل علمی جاری همراه بود.

وی مقام معظم رهبری را مسبب دلگرمی بخش های مختلف اعلام کرد و بیان داشت: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند تیم مذاکره کننده به راستی فرزندان انقلاب هستند و در پایان مذاکرات ایران هیچ امتیازی را از دست نداد.

وی گفت: ایران اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی اثبات کرد که تحریم ها بر ایران کارساز نیست و این بزرگترین توفیقی بود که ایران بدست آورد.

نیک بخت با تاکید بر اینکه حمایت های مقام معظم رهبری همواره موجب توفیقات نظام جمهوری اسلامی شده است، عنوان داشت: در این توفیق باید از عقلانیت دولت تدبیر و امید و نمایندگان دلسوز در مذاکرات قدردانی کنیم و باید سپاسگزار حمایت های مردم ایران باشیم چراکه در این صورت همدلی و هم زبانی دولت و ملت نمود پیدا می کند.

وی در ادامه سخنان خود به سفرهای نوروزی به استان همدان اشاره داشت و بیان کرد: ستاد تسهیلات سفر استان همدان به مسئولیت معاون عمرانی تشکیل و طبق برنامه ریزی های انجام شده پذیرایی و خدمات مناسبی به مسافران نوروزی ارائه شد.

استاندار همدان با بیان اینکه اسکان، تامین ارزاق و شرایط رسیدگی به مسافران به نحو احسن در استان همدان انجام شده است، بیان کرد: میراث فرهنگی، هلال احمر و شهرداری و آموزش و پرورش و پلیس استان خدمات مناسبی را به مهمانان نوروزی استان ارائه کردند.

نیک بخت با تاکید بر اینکه ایام نوروز زمان مهمان پذیری و گردشگری استان همدان نیست، ابراز داشت: در واقع ایام نوروز تمرین گردشگری برای استان و آماده شدن آن برای فصول بعدی و تعطیلات تابستان است.

نوروز امسال دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به استان همدان وارد شدند وی با اشاره به اینکه از همین حالا باید آماده پذیرایی از مهمانان تابستانی و بهاری به استان همدان باشیم، ابراز داشت: طی نوروز امسال دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به استان همدان وارد شدند.

استاندار همدان ادامه داد: از این تعداد ۳۸۷ هزار نفر در استان همدان اسکان یافتند که ۲۵۰ هزار نفر مسافر به طور مستقیم توسط ستاد اسکان استان همدان اسکان داده شده اند.

نیک بخت با بیان اینکه ۱۹۳ هزار نفر تنها در شهر همدان اسکان یافتند، افزود: نوروز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش اسکان ثبت شده است.

وی تعداد بازدید کنندگان از اماکن تفریحی، تاریخی و توریستی استان همدان را ۷۳۵ هزار نفر عنوان کرد و افزود: تمامی این خدمات ارائه شده به مسافران نوروزی توسط ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمتگزاران استان در ستاد های مختلف ارائه شده است.

استاندار همدان در ادامه سخنانش ابراز داشت: افزایش جمعیت مسافر در استان در حالی بود که امنیت کامل در استان برقرار و با تلاش نیرو های انتظامی استان همدان هیچ شکایتی وجود نداشت.

تلفات جاده ای استان نیز با کمک نیرو های پلیس و سایر ارگان ها ۳۴ درصد کاهش داشته است نیک بخت از کاهش ۲۸ درصدی سرقت در ایام نوروز سال جاری خبر داد و گفت: تلفات جاده ای استان نیز با کمک نیروهای پلیس و سایر ارگان ها ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه در جرایم مهم نیز شاهد کاهش ۲۵ درصدی هستیم، افزود: نیروی انتظامی استان همدان با کمک قوه قضائیه این آمار را کاهش داد.

استاندار همدان در ادامه با تاکید بر اینکه باید در کنار شعار امسال شعار سال گذشته یعنی اقتصاد و فرهنگ را فراموش نکرد، عنوان داشت: اقتصاد و فرهنگ دو مقوله ای بوده که در یک برهه زمانی خاص نمی گنجد و نباید آن را فراموش کرد.

نیک بخت بیان داشت: همدلی و همزبانی وحدت به همراه دارد و وحدت نیز موجب توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی می شود.

وی در پایان سخنانش از رسانه های استان همدان قدر دانی کرد و گفت: رسانه ها دولت و مردم را یاری و دولت را به طور مطلوب راهنمایی کرده و در کنار بیان خدمات نظام انتقاد ها را نیز خوب منتقل می کنند.