بیانیه لوزان یک معاهده است/ هیچ ضمانت اجرایی برای تعهدات غرب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی توافق لوزان با عنوان «توافق لوزان کدام استقلال، کدام پیروزی» به همت کمیته صیانت از منافع ملی صبح امروز یکشنبه در کافه مطبوعات تهران برگزار شد.

سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران و کارشناس ارشد صلح‌شناسی در این نشست با بیان اینکه پس از انتشار بیانیه مشترک در لوزان اطلاعات و بحث هایی شده است که برای من این سوال پیش آمد که آیا تحریم ها کاملا برداشته خواهد شد یا خیر گفت: ما با یک بیانیه پس از مذاکرات لوزان مواجه نیستیم و اصلا بیانیه ای در کار نیست بلکه با یک معاهده و پیمان مواجهیم.

وی افزود: آیا بیانیه یک بحث فلسفی است و ما نمی فهمیم یعنی چه؟ بندهای این بیانیه حاکی از یک پیمان و معاهده جدی و تمام عیار است.

زیباکلام با بیان اینکه من از حدود سه هفته گذشته بحث بیانیه مطبوعاتی را در رسانه های غربی رصد کرده ام تاکید کرد: پس از مشاهده خط رسانه های غربی متوجه شدم که توافق هسته ای قرار است به یک بیانیه مطبوعاتی تبدیل شود بنابراین آیا این همه مذاکرات انجام شد تا یک بیانیه مطبوعاتی حاصل شود؟

این کارشناس ارشد صلح‌شناسی با اشاره به اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده که می گویند مطالب این بیانیه مشترک مبنای توافق نهایی است اذعان کرد: شما وقتی این بیانیه را مطالعه می کنید متوجه می شوید که این یک معاهده است نه بیانیه. ما پس از توافق ژنو گام‌های زیادی را برداشتیم. غنی سازی ۲۰ درصد را تعطیل کردیم و راکتور اراک را به قل و زنجیر بردیم. این بیانیه در واقع در بسط توافق ژنو رخ داده است.

استاد فلسفه دانشگاه تهران با تکید بر اینکه کارهای زیادی در توافق ژنو از سوی ایران انجام شده و در این بیانیه قرار است کارهای زیادی برای بازه های ۱۰ سال و ۱۵ سال صورت گیرد، گفت: ما دنبال کدام توافق نهایی هستیم آنچه که باید آمریکایی ها و غربی ها بدست می آوردند به آن رسیدند در واقع امروز توافق انجام شده است و ۹۰ درصد کارها در این خصوص انجام گرفته است.

وی با اشاره به راستی آزمایی ایران و غرب در توافق هسته ای خاطر نشان کرد: تمام مواردی که ایران تعهد کرده قابل راستی آزمایی است و نهادی که این کار را انجام می دهد در متن توافق ذکر شده است.

زیباکلام ادامه داد: در توافق لوزان آمده است که ایران در قبال انجام تعهداتش یک سری گشایش های تحریمی را دریافت خواهد کرد و چنانچه به تعهداتش به نحو راستی آزمایانه ای وفا نکند تحریم ها برداشته نخواهد شد.

این کارشناس ارشد صلح‌شناسی افزود: اما از طرف دیگر این در متن توافق نیامده است که در صورت انجام تعهدات از سوی ایران کدام تحریم در کدام زمان و به چه مقدار برداشته می شود. در واقع یک نهاد بین المللی که بخواهد به روند اجرای این گشایش های تحریم ها نظارت کند، وجود ندارد.

استاد دانشگاه تهران همچنین خاطر نشان کرد: امروز در واکنش به انتقادات ما می گویند منتقدین نباید حرف بزنند؛ چراکه ممکن است مردم ناامید شوند.