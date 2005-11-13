برنامه پروازهاي عراق به ايران اعلام شد

رضا جعفرزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: بر اساس آخرين تلكس ارسالي از طرف مقامات هواپيمايي عراق به سازمان هواپيمايي كشوري ، پروازهاي برنامه اي مشترك هواپيمايي از فرداد دوشنبه 23 آباه ماه سالجاري برابر با چهاردهم نوامبر2005 ميلادي آغاز خواهد شد.

وي با اشاره به برنامه هاي اعلام شده، افزود: اين دو پرواز روزهاي دوشنبه و جمعه توسط اين شركت از عراق به ايران انجام خواهد شد.

مديرروابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص اينكه پروازشركتهاي هواپيمايي ايران به عراق به كجا انجاميد ، تصريح كرد: مقامات عراقي درصددند تا با تضمين خواسته هاي مقامات هواپيمايي ايران در خصوص تامين ايمني و سلامت پروازها زمينه پروازهاي شركتهاي هواپيمايي ايران به عراق را فراهم كنند.

به گفته وي، در حال حاضرتصميمات اتخاذ شده در خصوص انجام پروازها توسط شركت هواپيمايي عراقي انجام مي شود.

وي ساعت اين پروازها را 12 ظهر روزهاي دوشنبه و جمعه به مقصد فرودگاه مهر آباد و ساعت برگشت را يك ساعت بعد يعني ساعت 13 همان روزها به مقصد بغداد اعلام كرد.