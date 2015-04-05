تدوین برنامه مدیریت زیست بومی گاوخونی

حمید ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با اهداف و دستاوردهای سفر اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اصفهان اظهار داشت: خانم ابتکار در این سفر از تالاب گاوخونی و حوضه آبخیزداری این منطقه بازدید کرد تا از نزدیک با مسایل و مشکلات در این ارتباط آشنا شود.

وی افزود: در جلسه ای که پس از این بازدید با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم قرار شد که اولویت ویژه ای به مسائل تالاب گاوخونی و رفع مشکلات آن تخصیص داده شود و قول های مساعدی برای در نظر گرفتن اعتبار و رفع تنگناهای مالی مرتبط با احیای این تالاب داده شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: اداره محیط زیست اصفهان تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب گاوخونی را با همکاری دانشگاه های استان، مردم جوامع محلی و دیگر دستگاه های اجرایی آغاز کرده است و قرار است با اجرای این برنامه دولت نیز حمایت ویژه ای در راستای احیای تالاب گاوخونی انجام دهد.

وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۴ تدوین این برنامه به اتمام برسد و در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ بتوانیم زیرساخت های ۵ گام اول آن را تکمیل و برنامه را برای اجرا آماده کنیم.

ظهرابی بیان داشت: در طول این مدت فعالیت های اداره محیط زیست استان در ارتباط با گاوخونی متوقف نخواهد شد و با تمام توان برنامه های خود در راستای احیای این تالاب ادامه می دهیم.

وی با توجه به تاثیر بازگشایی زاینده رود در رفع معضلات تالاب بیان داشت: برداشت های حوضه آبریز زاینده رود در طول مسیر به قدری زیاد است که به شکل مستقیم هیچ گونه آبی حتی در صورت بازگشایی به آن نمی رسد اما به شکل غیرمستقیم روان آبهای جاری تا حدودی تالاب را تغذیه می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: هم اکنون از بند شاه‌کنار حدود ۲۵۵ لیتر در ثانیه آب به سمت تالاب جریان دارد که در مرطوب نگه داشتن بستر تالاب و جلوگیری از پراکنش ریزگردها موثر است.