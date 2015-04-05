دولت در بودجه مترو بايد به مديريت شهری كمک كند

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا دبير با اعلام اينكه در چند سال اخير، كارهاي بسيار خوبي در پايتخت انجام شده است، گفت: حتي منتقداني كه ديد مثبتي نسبت به مديريت شهري و عملكرد آن ندارند نيز بارها و بارها به اين نكته صحه گذاشته و تأكيد كردهاند كه در اين چند سال، اقدامات بسيار خوبي در تهران اتفاق افتاده است.
وی افزود: البته بايد جلوي رشد بي رويه تهران گرفته شود و به اين منظور، چنانچه طرح جامع شهر تهران مورد پيگيري قرار گرفته و به آن عمل شود، اتفاق بسيار خوبي خواهد افتاد و در غير اين صورت، اتفاقاتي كه در ۲۰ سال اخير رخ داده، همچنان ادامه خواهد يافت و وضع بدتر هم خواهد شد.
دبیر با اشاره به اينكه تمام ارگانها، سازمانها و نهادها بايد كمك كنند تا براي آيندگان، تهران خوبي از خود به يادگار بگذاريم، اظهار كرد: قديميها با وجود ايرادات و اشكالاتي موجود در زيرساختهاي شهري، تهران خوبي را براي ما به يادگار گذاشتهاند.
وی با بيان اينكه در تهران، ۱۷ دستگاه، خود را صاحب موضوع ترافيك ميدانند و اين دستگاهها بايد يكپارچه شوند، تصريح كرد: به اين منظور بايد دولت و زيرمجموعههاي تحت نظارت آن كنار بروند و تمام مجموعهها در حوزه اجرا با مديريت شهري هماهنگ باشند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در پايان با تأكيد بر اين كه براي مثال، دولت در بودجه مترو بايد به مديريت شهري كمك كند و اين طور نباشد كه شهرداري تهران ۲۱۰۰ ميليارد تومان به توسعه مترو اختصاص دهد و دولت ۲۰۰ ميليارد تومان، خاطرنشان كرد: ترافيك را با برنامهريزي صحيح، نقشه راه درست، زيرساخت مناسب و اقدامات كارشناسي شده ميتوان مديريت كرد و در اين ميان، فقط مترو است كه ميتواند ترافيك را ضربه فني كند.
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