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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

در عیادت استاندار کرمان عنوان شد؛

حال عمومی آیت الله حجتی کرمانی رو به بهبود است

حال عمومی آیت الله حجتی کرمانی رو به بهبود است

کرمان – حال عمومی آیت الله حجتی کرمانی که براثر بیماری قلبی در بیمارستان شفای کرمان بستری شده رو به بهبود است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بروز عارضه قلبی و بستری شدن آیت الله محمد جواد حجتی کرمانی در بیمارستان شفای کرمان استاندار کرمان از وی عیادت کرد و در جریان روند درمان قرار گرفت.

پزشک معالج آیت الله حجتی کرمانی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت جسمی آیت الله حجتی کرمانی گفت: ایشان روز پنجشنبه بر اثر یک حمله قلبی به بیمارستان شفای کرمان مراجعه کرد و تشخیص اولیه از حمله سبک قلبی حکایت داشت.

حمید رضا رشیدی نژاد تصریح کرد: در همان دقایق اولیه وی در سی سی یو بخش تخصصی قلب شفای کرمان بستری شده و اقدامات لازم جهت درمان انجام شد.

رشیدی نژاد ادامه داد: هم اکنون حال عمومی وی مطلوب است و پیش بینی می کنیم در آینده نزدیک از بیمارستان مرخص شود.

آیت الله محمد جواد حجتی کرمانی از علما و شخصیتهای مطرح کرمانی است که نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را در کارنامه خود دارد و هم اکنون به کار تدریس و تحقیق مشغول می باشد.

کد مطلب 2527046

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