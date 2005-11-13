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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي:

همايش "چشم انداز 20 ساله؛ برنامه دانشگاه" برگزار مي شود

همايش چشم انداز 20 ساله‏‏، برنامه دانشگاه 24 آبان ماه در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در آستانه دومين سال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله از سوي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي، اين همايش با موضوع ارائه گزارش مراحل اجرايي تدوين سند چشم انداز و برنامه راهبردي دانشگاه با همكاري انجمن مديريت راهبردي ايران برگزار مي شود.

کد مطلب 252705

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