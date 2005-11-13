به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در آستانه دومين سال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله از سوي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي، اين همايش با موضوع ارائه گزارش مراحل اجرايي تدوين سند چشم انداز و برنامه راهبردي دانشگاه با همكاري انجمن مديريت راهبردي ايران برگزار مي شود.
در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي:
همايش "چشم انداز 20 ساله؛ برنامه دانشگاه" برگزار مي شود
همايش چشم انداز 20 ساله، برنامه دانشگاه 24 آبان ماه در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار مي شود.
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