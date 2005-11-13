همايش "چشم انداز 20 ساله؛ برنامه دانشگاه" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در آستانه دومين سال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله از سوي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي، اين همايش با موضوع ارائه گزارش مراحل اجرايي تدوين سند چشم انداز و برنامه راهبردي دانشگاه با همكاري انجمن مديريت راهبردي ايران برگزار مي شود.