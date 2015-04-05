قدردانی نایب رئیس شورا از شهردار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در جلسه علنی امروز شورای شهر که در بوستان تازه تاسیس یاس اظهار کرد: به سهم خودم از شهردار تهران و همکاران شان بابت آماده سازی بوستان یاس تشکر می‌کنم.

وی افزود: اقدامات شهردار تهران در حوره‌های مختلف از جمله گردشگری بیانگر این است که عشق به انقلاب اسلامی محصول فرهنگ و مدیریت جهادی است.

طلایی ضمن حمایت از پیشنهاد دوستی مبنی بر اعطای مدال خدمت جهادی به دکتر قالیباف بیان کرد: به باور من، باید سهم و نقش مدیریت شهری در نام گذاری سال ۹۴ را مد نظر قرار دهیم و در این راستا سند راهبردی مدیریت شهری و شهروندان که ناظر بر افزایش مشارکت شهروندان و همدلی و همزبانی هر چه بیشتر مدیریت شهری و شهروندان است را تدوین کنیم.

پرویز سروری هم در این جلسه با بیان اینکه نخستین جلسه شورای شهر در سال ۹۴ در این بوستان برگزار شد که این نوید خوبی را می‌دهد گفت:تشکر ویژه‌ای را از تمام کسانی که در این ایام فعالیت کردند و تلاش نمودند این بوستان آماده شود را دارم.

وی تصریح کرد: آماده‌سازی بوستان یاس در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصداقی از مدیریت جهادی است .

سروری ادامه داد: مدیریت جهادی یعنی فعل توانستن و مدیریت جهادی یعنی مدیریت به‌هنگام به طوری که این مدیریت در شهرداری وجود دارد و نمونه‌های بارز آن را مشاهده می‌کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با مدیریت جهادی می‌توان کارهای بزرگ را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه انجام داد.

وی اظهار امیدواری کرد: مدیریت شهری بتواند سایر اماکن و فضاهایی که می‌توانند برای ورود شهروندان و تبدیل آن به تفرجگاه باشد فعالیت و آنها را شناسایی و آماده کند.

سروری در پایان از شهرداری تهران درخواست کرد تا تبلیغات گسترده‌اتی را از اقدام ویژه خود جهت آماده‌سازی بوستان جنگلی یاس داشته باشد تا این بوستان الگویی برای سایر شهرها و استان‌ها باشد.

اقبال شاکری هم گفت: باید پیام رهبری را به عنوان یک نشانه در نظر گرفت و به سایر مناطق نیز که باید آزادسازی در آن صورت گیرد، تسری دهیم.

وی با اشاره به رهاسازی پارک پردیسان گفت: باید مابقی نوار فضای سبز شمالی شهر تهران نیز در اختیار شهرداری قرار گیرد و پادگان‌ها و مشاغل مزاحم نیز با همدلی و همزبانی از تهران منتقل شود و امیدواریم با حضور مدیریت شهری، اقدامی در زمینه شهرسازی صورت گیرد و شاهد بهبود در این زمینه باشیم.

محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه از شهرداری تهران برای راه‌اندازی سریع این بوستان تشکر می‌کنیم، گفت: همچنین از مقام معظم رهبری بابت رهنمود رهاسازی این بوستان و شعار امسال تشکر ویژه‌ای می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد این پارک در مدت کوتاه نشان داد که می‌توان سیستم کار و مدیریت در شهر تهران را منطبق با اقدام جهادی طراحی کرد، گفت: پیشنهاد می‌شود در سیستم برنامه‌ریزی شهرداری، سیستم فعالیت فوری ایجاد شود تا پروژه‌های زیادی مانند این اقدام به سامان برسد.