۱۳۹۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز تجربه کردند‏

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۷ هزار و ۴۹۵ اهدا كننده خون، ۷ هزار ۲۴۷ نفر مرد و ۲۴۸ نفر خانم بودند و ۱۳۹۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز ۱۳۹۴ تجربه کردند‏.

سهم اهداکنندگان مستمر خون یعنی آنهایی که سالانه حداقل دو بار خون اهدا می‌کنند ۳ هزار و ۵۸۹ واحد بود.

بیشترین گروه‌های خونی اهدا شده در ۱۳ روز ابتدایی سال ۹۴‏ در تهران به ترتیب O، A و B مثبت گزارش شده است و كمترين اهدا به ترتیب در بين افراد دارای گروه خونیAB ، B و O منفی مشاهده مي شود.

در روزهای تعطیل نوروز ۹۴ پایگاه انتقال خون وصال شیرازی‏، مرکز اهدای خون نارمک و مرکز اهدای خون مترو شهرری فعال بوده و همچنین علاوه بر سه مرکز یاد شده در روزهای غیر تعطیل نوروز نیز مراکز اهدای خون آزادی‏، افسریه، ورامین، شهریار همه روزه، شهر قدس و تجریش در روزهای زوج و رباط‌کریم و چیذر در روزهای فرد پذیرای اهداکنندگان خون بودند.