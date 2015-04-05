۱۳۹۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز تجربه کردند‏

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۷ هزار و ۴۹۵ اهدا كننده خون، ۷ هزار ۲۴۷ نفر مرد و ۲۴۸ نفر خانم بودند و ۱۳۹۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز ۱۳۹۴ تجربه کردند.
سهم اهداکنندگان مستمر خون یعنی آنهایی که سالانه حداقل دو بار خون اهدا میکنند ۳ هزار و ۵۸۹ واحد بود.
بیشترین گروههای خونی اهدا شده در ۱۳ روز ابتدایی سال ۹۴ در تهران به ترتیب O، A و B مثبت گزارش شده است و كمترين اهدا به ترتیب در بين افراد دارای گروه خونیAB ، B و O منفی مشاهده مي شود.
در روزهای تعطیل نوروز ۹۴ پایگاه انتقال خون وصال شیرازی، مرکز اهدای خون نارمک و مرکز اهدای خون مترو شهرری فعال بوده و همچنین علاوه بر سه مرکز یاد شده در روزهای غیر تعطیل نوروز نیز مراکز اهدای خون آزادی، افسریه، ورامین، شهریار همه روزه، شهر قدس و تجریش در روزهای زوج و رباطکریم و چیذر در روزهای فرد پذیرای اهداکنندگان خون بودند.
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