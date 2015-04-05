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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۳۰

۱۳۹۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز تجربه کردند‏

۱۳۹۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز تجربه کردند‏

نوروز امسال ۸ هزار و ۵۴۵ نفر به پايگاه های انتقال خون استان تهران مراجعه و ۷ هزار و ۴۹۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ۷ هزار و ۴۹۵ اهدا كننده خون، ۷ هزار ۲۴۷ نفر مرد و ۲۴۸ نفر خانم بودند و ۱۳۹۲ نفر اولین اهدای خون را در نوروز ۱۳۹۴ تجربه کردند‏.

سهم اهداکنندگان مستمر خون یعنی آنهایی که سالانه حداقل دو بار خون اهدا می‌کنند ۳ هزار و ۵۸۹ واحد بود.

بیشترین گروه‌های خونی اهدا شده در ۱۳ روز ابتدایی سال ۹۴‏ در تهران به ترتیب O، A و B مثبت گزارش شده است و كمترين اهدا به ترتیب در بين افراد دارای گروه خونیAB ، B و O منفی مشاهده مي شود.

در روزهای تعطیل نوروز ۹۴ پایگاه انتقال خون وصال شیرازی‏، مرکز اهدای خون نارمک و مرکز اهدای خون مترو شهرری فعال بوده و همچنین علاوه بر سه مرکز یاد شده در روزهای غیر تعطیل نوروز نیز مراکز اهدای خون آزادی‏، افسریه، ورامین، شهریار همه روزه، شهر قدس و تجریش در روزهای زوج و رباط‌کریم و چیذر در روزهای فرد پذیرای اهداکنندگان خون بودند.

کد مطلب 2527078
حبیب احسنی پور

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