ماجرای عکس سوم جایزه سونی در بخش مردمی/ این بازی است نه جنگ!

آکو سالمی عکاس برگزیده جایزه مردمی سونی درباره کم و کیف حضور آثار در این رقابت به خبرنگار مهر گفت: جایزه عکس سونی یکی از قدیمی ترین و معتبرترین جوایز هنری است که هنر عکاسی جزئی از این جشنواره به شمار می آید.

وی ادامه داد: بخش مردمی جوایز سونی یکی از تازه ترین بخش هایی است که به این جایزه اضافه شده و به عکس های موبایلی اختصاص دارد و روند آن اینگونه است که عکس های ارسالی به این جشنواره توسط مردم داوری و انتخاب می شود و هریک از آثار که بتواند بیشترین رای را بیاورد عنوان اول تا سوم را به خود اختصاص می دهد.

سالمی همچنین متذکر شد: از ایران من با یک عکس و حامد نظری با دو عکس شرکت کرده بود که عکس گرفته شده توسط من با عنوان «نبرد» عنوان سوم را به خود اختصاص داده است.

این عکاس در شرح عکس خود با عنوان «نبرد» گفت: این عکس در یکی از روستاهای شمال خراسان اطراف بجنورد گرفته شده که بازی یکی از بچه ها در اسطبل را نشان می دهد. این تصویر از ارتفاع گرفته شده و به دلیل نمای بالای تصویر، بازی پسربچه به جنگ با بز تبدیل شده است.

وی در پایان عنوان کرد: هفته آینده نمایشگاهی در لندن آثار برگزیده جایزه سونی را به نمایش می‌گذارد.