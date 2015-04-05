به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست خبری رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره سفرهای نوروز ۹۴، گزارشی نیز از اقدامات و عملیات انجام شده دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ارائه شد.

در این گزارش که توسط دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر تهیه شده،‌ آمده است: از تاریخ بیست و پنجم اسفند ۹۳ تا چهاردهم فروردین ۹۴ تعداد کل سفرهای انجام شده توسط حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ۶۱۵ هزار و ۳۶۹ سفر بوده است و تعداد مسافران جابجا شده توسط حمل و نقل عمومی جاده‌ای حدود هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود.

همچنین تعداد سفرهای انجام شده از طریق دریا ۲۱۰ هزار سفر بوده که به طور متوسط ۱۱ هزار سفر در روز انجام شده و هفت میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر جابجا شده‌اند.

آمار مسافران جابجا شده توسط قطارها نیز از تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه ۹۳ تا چهاردهم فروردین ۹۴ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده و ۲۰۰ رام (قطار) در روز جابجا شده است، اما آمار کل پروازهای داخلی و خارجی شرکت فرودگاه‌های کشور در این گزارش از تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه ۲۰ هزار و ۴۱۰ پرواز بوده و دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۷۱۱ مسافر اعزام و پذیرش شده‌اند.

بیشترین مقاصد داخلی مشهد،‌ کیش و شیراز بوده و بیشترین مقاصد خارجی نیز ترکیه، امارات و عتبات عالیات بوده است.

همچنین ۷۲۳ مورد مجوز پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی و ۹۱۳ مورد مجوز پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی در مسیرهای خارجی صادر شده است.

برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی در مسیر داخلی ۸۵۶ مورد برای ایام نوروز ۹۴ علاوه بر پروازهای برنامه‌ای در نظر گرفته شد.

طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، از ۲۸ اسفند ۹۳ تا چهاردهم فروردین ۹۴، ۷۸۳ هزار و ۴۶۶ خانوار از فرهنگیان در مراکز اسکان موقت وزارت آموزش و پرورش اسکان داده شده‌اند. تعداد ۱۸۰ هزار و ۱۹۷ خانوار نیز از جمله افراد دیگر بوده‌اند که در این مراکز اسکان یافته‌اند.

سازمان امداد و نجات نیز در گزارش تکمیلی خود در این ایام اعلام کرد که ۵۷۰۰ عملیات و خدمات انجام داده که ۳۲۰۰ مورد عملیات، ۲۵۰۰ مورد خدمات، ۲۹۰۰ نفر به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند و ۴۵۰۰ نفر نجات پیدا کرده‌اند. عملیات راهسازی نیز ۵۱۰ مورد بوده و ۳۵ هزار نفر سرپایی درمان شده‌اند. انتقال هوایی نیز برای ۲۶ نفر انجام شده است. همچنین ۷۸ هزار نفر در کمپ‌های سازمان امداد و نجات اسکان یافته‌اند.

سازمان ملی جوانان نیز با اعلام اینکه به طور میانگین ۳۰۰۰ نفر روزانه عضو فعال و مشارکت‌کننده داشته است، بیان کرده ۴۳۰ هزار نفر به خیمه‌های نماز مراجعه کرده‌اند و هشت میلیون و ۷۰۰ هزار اقلام تبلیغاتی در بین مسافران توزیع شده است.

کانون اتومبیلرانی و جهانگردی نیز اعلام کرده که ۲۳ هزار و ۲۵۰ تماس با سامانه (۰۹۶۲۹) انجام شده که تعداد شکایات واصله ۹۸ مورد بوده است. ۴۹ مورد از این آمار مربوط به شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی و ۲۰ مورد شکایت از مراکز اقامتی و هتل‌ها بوده است.

سازمان تعزیرات حکومتی نیز در ایام تعطیلات نوروزی در دو مرحله بازرسی انجام داده که در مجموع به ۴۵ هزار و ۲۷۸ فقره پرونده رسیدگی کرده است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۲۱۲۱ پایگاه اورژانس را به کار گرفته بود و ۱۵۴ هزار و ۱۸۰ مورد کل ماموریت‌های انجام شده توسط مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌‌های پزشکی از تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۹۳ تا چهاردهم فروردین ماه بوده است.

صدا و سیما نیز بیش از ۴۰۰۰ ساعت از مدت زمان پخش برنامه‌های خود را به سفر و گردشگری اختصاص داده بود.

تعداد بازرسین صنفی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی و پایش بازار به کار گرفته بود، ۳۱۰۰ نفر بوده است و بیش از ۱۰ هزار مورد تعداد بازرسی‌های انجام گرفته توسط این بازرسین بوده است.

همچنین مقرر شده پلیس راهور ناجا نیز یک هفته پس از پایان طرح نوروزی شاخص‌های آماری اعم از میزان تصادفات، تخلفات، جرایم و تلفات را به صورت مقایسه‌ای با سال گذشته به دبیرخانه ستاد مرکزی خدمات سفر ارائه کند.