جزئیات پروژه های شهری خرم آباد/ افتتاح پل جهادگران طی ۶ ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهان آرا ظهر یکشنبه در مراسم معارفه شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر نمادی از جمهوریت نظام مقدس اسلامی است، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر نهادی است که در نخستین روزهای انقلاب اسلامی مورد توجه امام راحل و مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی افزود: پس از گذشت سه دوره از تشکیل شورای اسلامی شهر مردم طعم مشارکت در رقم زدن سرنوشت خود را احساس کرده و اثرگذاری آراء خود در سرنوشتشان را باور کرده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد به برخی فعالیت های شورای اسلامی شهر خرم آباد طی دو سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: شورای شهر خرم آباد در این مدت توانسته است علی رغم کاستی های فراوان تا حد زیادی به اهداف عالیه خود دست پیدا کند.

تصویب ۳۹۴ مصوبه در شورای شهر خرم آباد

جهان آرا توسعه همه جانبه شهر، ایجاد زیرساخت های اساسی در مسیر توسعه، توجه به بنیه فرهنگی و احیای ظرفیت های فرهنگی را از اهداف اساسی شورای اسلامی شهر خرم آباد دانست.

وی ادامه داد: مشارکت سازنده دستگاه های اجرایی و نظارتی استان در امور شهری، مطالعه و طراحی منابع توسعه پایدار درآمدی و زیباسازی و تغیر مبلمان شهری از مواردی بودند که به عنوان نقشه راه شورای شهر خرم آباد مورد توجه قرار گرفته اند.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد به برگزاری ۱۱۶ جلسه رسمی شورا و تصویب ۳۹۴ مصوبه کلی در این جلسات اشاره کرد و گفت: ۴۰ مصوبه فرهنگی و ۱۶ مصوبه عمرانی به تناسب ظرفیت شهر از جمله دستاوردهای جلسات شورای شهر خرم آباد بوده است.

جهان آرا اظهار داشت: مشارکت در ساخت باغ موزه دفاع مقدس با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، نامگذاری معابر و خیابان های سطح شهر به نام شهیدان و هنرمندان فقید لرستانی، مشارکت در ساخت زائر سرای مشهد مقدس و کمک به هیئات فرهنگی، مذهبی و ورزشی از مهم ترین مصوبات فرهنگی شورای شهر خرم آباد است.

باغ پرندگان ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

وی به مهمترین مصوبات عمرانی شورای شهر خرم آباد اشاره کرد و گفت: عقد قرارداد برای احداث بزرگترین مجموعه تجاری، مسکونی در کیو در زمینی به مساحت ۱۹ هزار متر مربع و هزینه ای بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال، احداث کارخانه کمپوست و واگذاری آن به بخش خصوصی و طراحی و ساخت مجموعه های رفاهی، مذهبی با محوریت مسجد در ورودی های شهر از جمله این مصوبات بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد ادامه داد: از دیگر پروژه های عمرانی مصوب شده توسط شورای شهر خرم آباد می توان به احداث مجموعه باغ پرندگان در زمینی به مساحت دو هکتار با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال و ساماندهی مجموعه فرهنگی، تفریحی کیو با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اشاره کرد.

جهان آرا اضافه کرد: احداث هزار متر دیوار حفاظتی ساحلی رودخانه خرم آباد با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، صرف هزینه ای بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال برای آسفالت معابر شهری در سال ۹۳ و عقد قرارداد با بانک شهر در خصوص خرید پنج هزار تن قیر برای آسفالت معابر شهری در سال جاری از دیگر مصوبات حوزه عمرانی شورای شهر بوده است.

پیشرفت ۸۰ درصدی پل مازیار

وی به ساخت و نصب پل هوایی و نصب پله برقی در میدان امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: برای این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است که به زودی از آن بهره برداری خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد به تکمیل و بهره برداری از پل ۹ دی بعد از پنج سال تعطیلی اشاره کرد و گفت: تکمیل پل جهادگران نیز بعد از یک دهه تعطیلی در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری خرم آباد قرار گرفته که این پروژه ظرف شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

جهان آرا با بیان اینکه عملیات تکمیل پل مازیار بعد از دو سال تعطیلی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این پروژه هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که پیش بینی می شود ظرف چهار ماه آینده به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه اراده اعضای شورای شهر خرم آباد بر این باور استوار بوده که برای ارتقاء سطح زندگی شهروندان همه تلاش خود را به کار گیرند، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر خرم آباد ضمن تاکید بر مردم سالاری دینی و رعایت حقوق شهروندی بر اجرای طرح هایی که امکان ایجاد درآمدهای پایدار دارند تاکید دارد.