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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷:۵۱

اذعان سعودی ها به ناتوانی در جنگ زمینی با یمنی ها

اذعان سعودی ها به ناتوانی در جنگ زمینی با یمنی ها

منابع نظامی سعودی با اشاره به کشته شدن تعدادی از نظامیان این کشور در نبرد با یمنی ها به ناتوانی در جنگ زمینی اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه صدی عدن، منابع آگاه ازحملات به منطقه مثلث العند در استان لحج و جسر عقان حد فاصل میان تعز و عدن خبر دادند.

در همین حال برخی رسانه های یمنی اعلام کردند: بر اساس اطلاعات وارده فرماندهان عملیات موسوم به طوفان قاطعیت در نشستی در ریاض تصمیم به شروع جنگ زمینی گرفته اند و قرار است از دو جبهه جنوبی از عدن و صعده در شمال به یمن یورش ببرند.

به ادعای این رسانه ها در این عملیات 90 بالگرد آپاچی مشارکت خواهند کرد. به نظر می رسد این ادعای رسانه های یمنی در راستای جنگ روانی و پس از ادامه موفقیت های ارتش و کمیته های مردمی در عدن رخ می دهد زیرا عربستان از ورود به جنگ زمینی و تبعات آن وحشت دارد.

این در حالی است که احمد عسیری سخنگوی نظامی سعودی به کشته شدن تعدادی از نظامیان گارد مرزی سعودی و  مقاومت یمنی ها اذعان کرد و افزود: وضعیت جغرافیایی میان عربستان و یمن بسیار دشوار است و یمنی ها در قالب گروه های کوچک دو پنچ نفره در داخل غارها و کوه ها مخفی می شوند.

این اعتراف سخنگوی نظامی سعودی گواه بی تجربگی نظامیان سعودی در جنگ زمینی و چریکی و مهارت و توان بالای یمنی ها در نفوذ به عمق عربستان با وجود نیروی زمینی و تجهیزات پیشرفته این کشور است که به شکلی برق آسا بر نظامیان سعودی چیره می شوند.

کد مطلب 2527159

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