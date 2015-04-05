اولویت بندی طرح های عمرانی گیلان برای دریافت بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد باقر نوبخت در نشست هماهنگی سفر رییس جمهور با استاندار گیلان و مجمع نمایندگان که ظهر یکشنبه برگزار شد، با تشریح ویژگی‌های سفر کاروان تدبیر و امید به استانها گفت : اولویت بندی در این سفر با تکمیل طرح‌های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا است.

وی افزود: اگر چه در سال ۹۳، با محدودیت منابع مواجه بودیم اما اعتبارات مربوط به طرح‌های مرتبط با سفر رئیس جمهوری ۱۰۰ درصد تخصیص یافت.

سخنگوی دولت گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که در این سفرها بر آن تکیه می‌شود این است که قولی که به مردم می‌دهیم حتماً بعد از سفر انجام شود.

محمد علی نجفی استاندار گیلان نیز در این نشست از آمادگی گیلان برای استقبال از کاروان تدبیر و امید خبر داد و به بیان گزارشی از اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است پرداخت.

محمود شکری رئیس مجمع نمایندگان گیلان نیز با استقبال از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به گیلان و بیان اولویت‌های استان گفت : امیدواریم در این سفر فاصله‌ گیلان با استانهای پر امکانات کمتر شود.

در این نشست همچنین هر یک از نمایندگان استان در زمینه‌ مسائل مرتبط با سفر کاروان تدبیر و امید و تکمیل پروژه‌های عمرانی مهم گیلان مطالبی بیان کردند.