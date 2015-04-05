باند توزیع مواد مخدر در بوشهر منهدم شد/ کشف ۶ کیلوگرم مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس مبارزه با مواد مخدر بوشهر، وحید زرین کلاه گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از آغازین روزهای سال ۱۳۹۴ حرکت جدیدی را برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر شروع کرده است که در همین رابطه خبری مبنی بر فعالیت گسترده باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر واصل و در دستور کار عملیاتی و اطلاعاتی این پلیس قرار گرفت.

رئیس کمیته مقابله شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: پس از رصد اطلاعاتی محرز شد سرکرده باند مقدار قابل توجهی مواد مخدر در استان فارس تهیه و قصد دارد به صورت جاساز و حرفه‌ای به استان بوشهر منتقل و بین سایر اعضای باند در فرصت مناسب توزیع کند.

زرین کلاه افزود: با پیشروی ماموران در پرونده باتوجه به حساسیت موضوع دو اکیپ از ماموران پلس مبارزه با مواد مخدر استان به محور تردد سوژه در ایستگاه ایست و بازرسی شهید صلاحی اعزام و نسبت به کنترل ویژه آن محور اقدام و یک اقدام عملیاتی و ضربتی خودروی وی متوقف شد.

زرین کلاه افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۴ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر هروئین، یک کیلو و ۷۰ گرم سوخته تریاک ،۷۰ گرم تریاک که بصورت ماهرانه و بسیار حرفه‌ای در بالشت درون صندوق عقب خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط و یک نفر متهم در این رابطه دستگیر و به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.