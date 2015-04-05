بیش از ۱۱میلیون نفر در ایام نوروز به قم سفر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، یونس عالیپور با اشاره به اینکه ۱۱ کمیته از ۵۰ دستگاه فعالیت خود را در ایام عید انجام دادند، اظهار داشت: کمیته اطلاع رسانی، خدمات شهری، کمیته زائران غیر ایرانی و کمیته نظارت از جمله آنها بوده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به جلساتی که در ستاد تسهیلات زائران استان قم برگزار شده است، افزود: در این مدت ۷۵ جلسه برگزار شد که ۳۲۰ مصوبه در جلسات داشتهایم و با فعالیت همه دستگاهها حدود ۱۰ هزار نفر مشغول خدمت به زائران بودهاند.
وی با اشاره به مجموعه خدماتی که ارائه شده است گفت: بیش از ۱۱ میلیون مسافرت به استان قم انجام شده است و بیش از یک میلیون نفر نیز در قم اقامت داشتهاند.
عالیپور با بیان اینکه امسال با برنامه ریزی خوبی برای تنظیف قم انجام شده بود، قم جز استانهای نظیف شناخته شد، خاطرنشان کرد: توزیع میوه نوروزی، برپایی خیمههای معرفت و بحثهای مرتبط با درمان در قم از جمله برنامههای اجرایی شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اینکه در بحث درمان فعالیتهای خوبی با کمک دانشگاه علم پزشکی انجام شده است، گفت: تجهیز اماکن عمومی و ورزشگاهها در نوروز امسال انجام شد و برای امنیت زائران کارهایی انجام شد که از جمله آن میتوان به بیمه همه زائران در این اماکن اشاره کرد.
معضل جدی در مسئله پارکینگ هسته مرکزی شهر
وی با اشاره به اینکه در حوزه معاونت زائران استانداری قم نیاز به همکاری دیگر معاونتها داریم، افزود: سند چشم انداز و برنامه ۵ ساله استانداری قم باید به گونهای باشد که از زائر و گردشگر مذهبی استان به صورت شایستهای میزبانی شود.
عالیپور با بیان اینکه همه ظرفیتهای استان باید شناسایی شود، گفت: در مسئله پارکینگ هسته مرکزی شهر معضل جدی دارد و برنامه جدی برای آن داریم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری قم گفت: در ساخت زائرسرا و استفاده از ظرفیت خیران استان باید برنامه ریزی شود و خیران زیادی تمایل به ساخت زائر سراها دارند که باید به آنها کمک شود.
وی با بیان اینکه ایجاد اقامتگاههای موقت و چند ساعته در اطراف حرم و جمکران را در برنامه داریم، گفت: پیگیری طرح و نقشه راهبردی زیارت در دستور کار ما قرار دارد.
عالیپور با اشاره به اینکه باید نگاهی اقتصادی به حوزه گردشگری در قم داشته باشیم، خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه در حوزه زیارت نیز از برنامههایی است که در سال جدید پیگیری میکنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران استانداری قم با اشاره به اینکه توجه به حوزه توریست سلامت در دستور کار ویژه استان است، خاطر نشان کرد: برخورد با زائر توسط رانندگان تاکسی و هتل داران باید اصلاح شود و نیاز به کار فرهنگی ویژه دارد.
تلاش برای جذب زائران خارجی
وی با اشاره به فعالیتهای مرتبط با زوار خارجی گفت: با همکاری بخشهای مختلف از جمله نیروی انتظامی برنامههایی را برای این قشر اجرا میکنیم.
عالیپور تصریح کرد: در سال جدید به سمت ایجاد نمایشگاههایی با موضوع زیارت و صنایع دستی حرکت میکنیم و برای جذب زائران خارجی به قم تلاش میکنیم.
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