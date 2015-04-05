فرقی ندارد من سرمربی باشم یا برانکو/ استعفا بهترین کار بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، حمید درخشان در حاشیه تمرین امروز سرخپوشان گفت: شرایط ما برای بازی مقابل النصر خیلی خوب است و امیدواریم در این بازی با یک نتیجه خوب دل هواداران را شاد کنیم. امیدوارم غیبت دو بازیکن تأثیرگذار ما در این مسابقه احساس نشود و با اقتداری که از بازیکنان جوان تیم سراغ دارم مطمئنم که آنها می‌توانند جانشین‌های خوبی برای نفرات غایب باشند.

سرمربی مستعفی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: بازیکنان ما باید مقابل النصر ثابت کنند که ما یک تیم هستیم و به بازیکن خاصی وابستگی نداریم. این بازی برای ما فوق‌العاده اهمیت دارد و انشاءالله با کمک هواداران بتوانیم صعود خود را به مرحله بعد قطعی کنیم.

حمید درخشان تصریح کرد: سعی کردیم به بازیکنان انگیزه بدهیم. آنها شایستگی خود را در دیدارهای قبل مقابل لخویا و بنیادکار نشان داده‌اند و امیدوارم مقابل النصر هم که یک تیم فوق‌العاده قوی است، بتوانند قدرت خود را به نمایش بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: برای برتری مقابل النصر نیاز شدیدی به حمایت هواداران است. دیدید در عربستان تماشاگران النصر به چه شکل از تیم خود پشتیبانی می‌کردند و ما این انتظار را از هواداران خود داریم که روز چهارشنبه به بهترین شکل پرسپولیس را مورد حمایت خود قرار دهند.

حمید درخشان در خصوص حضور برانکو در پرسپولیس گفت: به نظر من در حال حاضر مهم موفقیت پرسپولیس است چه من سرمربی باشم و چه برانکو فرقی نمی‌کند. همه باید دست به دست هم دهیم تا پرسپولیس با شکست النصر صعودش را به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا قطعی کند.

حمید درخشان در ادامه افزود: اگر صلاح بر این باشد که فرد دیگری هدایت تیم را برعهده بگیرد، مشکلی با این قضیه ندارم و فقط برایم موفقیت تیم پرسپولیس مهم است. من خیلی فکر کردم و دیدم استعفا دهم بهتر است. در جلسه دیشب این موضوع را با نژادفلاح مطرح کردم و امیدوارم او هرچه زودتر با این خواسته من موافقت کند. امروز صبح بازهم فکر کردم و دیدم در این شرایط باید به فکر پرسپولیس بود و اگر نژادفلاح از من بخواهد در بازی با النصر روی نیمکت بنشینم این کار را خواهم کرد.

وی ادامه داد: حتی اگر حضور من در پرسپولیس خیلی کوتاه باشد، می‌مانم تا به این تیم کمک کنم. احساس کردم که در این مقطع عامل نتیجه نگرفتن و بدشانسی‌های تیم هستم و به همین دلیل بهتر است که بروم. شاید با رفتن من بازیکنان بتوانند فرصت‌ها را به گل تبدیل کنند تا تیم نتیجه بگیرد. قصد ما از این کار این بود که کمی در تیم شوک ایجاد شود. البته با بازیکنان هم صحبت کرده‌ام تا هر طور شده مقابل النصر نتیجه بگیرند. آنها نیز این قول را داده‌اند که تلاش کنند. در بازی با النصر هم، چه باشم و چه نباشم کمک می‌کنم تا تیم پیروز شود و در آینده شرایط تیم بهتر شود.