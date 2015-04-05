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۱۶ فروردین ۱۳۹۴، ۲۳:۰۰

رئیس جمعیت هلال احمر:

فعالیت جوانان هلال احمر از جنس علاقه به مردم است

فعالیت جوانان هلال احمر از جنس علاقه به مردم است

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: سازمان جوانان هلال احمر در اجرای طرح های مختلف خلاقیت، نوآوری و نظم دارد و هر آنچه که از یک سازمان در سازماندهی جوانان انتظار می رود در این سازمان محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دیدار نوروزی با اعضای سازمان جوانان هلال احمر، افزود: عملکرد سازمان جوانان هلال احمر در نوروز امسال همانند سازمان های دیگر حاضر در طرح های نوروزی بی نظیر و قابل تقدیر بود و از سازمان جوانان با این فعالیت انتظار می رود در کارهای آینده همه جوانان کشور را به این سازمان متصل کند.

وی گفت: در سازمان جوانان هلال احمر پتانسیل و توان بالقوه برای حضور همه جوانان با انواع سلایق و علایق مختلف وجود دارد و از سازمان جوانان هلال احمر خواستاریم خوراک لازم برای جذب همه جوانان را فراهم کند. زیرا که این جوانان آینده و امید کشور هستند و اداره جامعه کشور در آینده برعهده آنهاست.

ضیائی که در طول طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از پست های نوروزی در استان های کشور بازدید کرده بود در خصوص فعالیت جوانان در این پست ها گفت: فعالیت ها در این پست ها کاملا داوطلبانه بود به گونه ای که با حضور در بین جوانان انرژی زیادی گرفتم. فعالیت جوانان تنها برای انجام یک وظیفه محوله نبود و با رضایت قلبی خدمات ارائه می شد.

وی افزود: این منتهای آمال و خودشکوفایی یک سازمان است که اعضای آن بدون چشم داشت فعالیت کنند و بالاترین سطح تعهد را داشته باشند. فعالیت اعضای سازمان جوانان هلال احمر از جنس علاقه به مردم است و این باید در جامعه گسترش پیدا کند.

ضیائی در ادامه گفت: باید تلاش شود با گسترش فعالیت های داوطلبانه جامعه از حالت در خودماندگی رها شود و کمک به مردم و عطوفت و مهربانی به سطح بالایی برسد.

کد مطلب 2527242
حبیب احسنی پور

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