فعالیت جوانان هلال احمر از جنس علاقه به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دیدار نوروزی با اعضای سازمان جوانان هلال احمر، افزود: عملکرد سازمان جوانان هلال احمر در نوروز امسال همانند سازمان های دیگر حاضر در طرح های نوروزی بی نظیر و قابل تقدیر بود و از سازمان جوانان با این فعالیت انتظار می رود در کارهای آینده همه جوانان کشور را به این سازمان متصل کند.

وی گفت: در سازمان جوانان هلال احمر پتانسیل و توان بالقوه برای حضور همه جوانان با انواع سلایق و علایق مختلف وجود دارد و از سازمان جوانان هلال احمر خواستاریم خوراک لازم برای جذب همه جوانان را فراهم کند. زیرا که این جوانان آینده و امید کشور هستند و اداره جامعه کشور در آینده برعهده آنهاست.

ضیائی که در طول طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی از پست های نوروزی در استان های کشور بازدید کرده بود در خصوص فعالیت جوانان در این پست ها گفت: فعالیت ها در این پست ها کاملا داوطلبانه بود به گونه ای که با حضور در بین جوانان انرژی زیادی گرفتم. فعالیت جوانان تنها برای انجام یک وظیفه محوله نبود و با رضایت قلبی خدمات ارائه می شد.

وی افزود: این منتهای آمال و خودشکوفایی یک سازمان است که اعضای آن بدون چشم داشت فعالیت کنند و بالاترین سطح تعهد را داشته باشند. فعالیت اعضای سازمان جوانان هلال احمر از جنس علاقه به مردم است و این باید در جامعه گسترش پیدا کند.

ضیائی در ادامه گفت: باید تلاش شود با گسترش فعالیت های داوطلبانه جامعه از حالت در خودماندگی رها شود و کمک به مردم و عطوفت و مهربانی به سطح بالایی برسد.