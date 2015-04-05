پرداخت صد درصدی هزینه های بستری بیماران خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی همتی با بیان اینکه سازمان های بیمه گر بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه تعهداتی را برای بیماران خاص دارند، گفت: سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد فراتر از تعهدات قانونی خود، خدمات ویژه ای را به این گروه از بیماران تحت پوشش ارائه دهد.

وی هزینه های دارویی و پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاهی، سونوگرافی و رادیولوژی را برای بیماران هموفیلی، دیالیزی و تالاسمی بسیار سنگین دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی بر اساس بودجه مصوب سال ۹۴ موظف شده است تمام این هزینه ها را پرداخت کند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این سازمان غیر از هزینه های دارویی تمام هزینه های درمانی بیماران سرطانی را که شامل هزینه های رادیوتراپی می شود در سال ۹۴ می پردازد، افزود : البته این سازمان ۹۰ درصد هزینه های دارویی مربوط به مصرف شیمی درمانی بیماران سرطانی را نیز می پردازد و فقط پرداخت ده درصد این هزینه ها به بیماران مربوط می شود.

وی همچنین از اجرایی شدن برخی سیاستهای حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای بیماران پیوندی در سال ۹۴ خبر داد و گفت : براساس دستورالعمل جدید تمام داروهای جلوگیری از دفع پیوند بیمه شدگان تحت پوشش پرداخت می شود.

همتی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون فقط موظف به پرداخت هزینه های مربوط به پیوند کلیه است، تاکید کرد : از این پس این سازمان تمام هزینه های دارویی پیوندهایی مانند کبد و پانکراس را می پردازد.

وی تعداد بیماران پیوندی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را ۱۱ هزار نفر، تعداد بیماران سرطانی را ۳۰ هزار نفر و تعداد بیماران خاص را ۱۸ هزار نفر برشمرد و گفت: این سازمان از این پس ۹۰ درصد هزینه های دارویی بیماران ام اس را نیز پرداخت می کند.