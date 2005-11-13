صنايع شير 270 ميليارد ريال از دولت طلبكار است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،مصطفي ياسايي در جمع خبرنگاران با اشاره به افزايش توليد شيردر طول برنامه پنج ساله افزود: در سال 78 ميزان توليد شير در كشور 5/5 ميليون تن بود كه اين رقم با 8/3 متوسط رشد سالانه در سال 83 به 7/6 ميليون تن رسيد .

به گفته وي ميزان دريافت شيرخام از دامداران در سال 78 ، 842 هزار تن بوده كه در سال 83 با متوسط رشد سالانه 5/6 درصد به يك ميليون و 156 هزار تن رسيده است .

ياسايي در مورد افزايش توليد انواع محصولات شركت صنايع شير ايران ، تاكيد كرد: با توجه به جهت گيري مبني بر افزايش روند توليد محصولات ، توليد شير استريل، خامه استريل و انواع ماست در سال 78 به ترتيب 17 ، 5/7 و 46 هزار تن بود كه اين ارقام در سال 83 به 59 ، 18 و 88 هزار تن افزايش يافت .

مديرعامل صنايع شير ايران با اشاره به رشد 97 درصدي توليد انواع دوغ توسط اين شركت طي پنج ساله گذشته تاكيد كرد: ميزان توليد انواع دوغ ، پنير سفيد ايراني و انواع پنير در سال 78 به ترتيب حدود 2 ، 26 و 42 هزار تن بوده كه اين رقم در سال 83 به 59 ، 63 و 75 هزار تن رسيده است .

وي در مورد توجه به تنوع توليد از سوي شركت صنايع شير ايران ، اظهار داشت: تعداد محصولات توليد شده در گروههاي مختلف در سال 78 ، 76 محصول بود كه اين رقم در سال 83 و با 34 درصد رشد سالانه به 324 محصول رسيد .

ياسايي مجموع سرمايه گذاريهاي انجام شده در طول پنج ساله گذشته را 1300 ميليارد ريال اعلام كرد و تاكيد كرد: در طول سالهاي برنامه ، 90 خط توليد جديد در كارخانه اي تابعه مستقرو ده خط توليد نيزجايگزين شد ه است .

مديرعامل صنايع شير ايران در مورد حمايت از توليد شير و تعامل مناسب با دامداران تاكيد كرد: حمايت از ايجاد مراكز جمع آوري شيراز دامداران خرد روستايي (خريد 723 هزار تن شير شركت در سال 83 از دامداران ) ، پرداخت وام براي خريد تليسه براي تكميل ظرفيت دامداريها ، پرداخت مساعده به دامداران طرف قرارداد در دو نوبت ( پرداخت سالانه 120 ميليارد ريال وام بدون بهره به دامداران )و تامين جو با قيمت مناسب و دريافت وجه آن در اقساط شش ماهه از اقدامات انجام شده شركت است .

وي سهم شركت از كل شير يارانه اي توزيع شده در سال گذشته را 7/37 درصد اعلام و گفت: در سال 83 حدود يك ميليون و 225 هزار تن شير يارانه اي در كشور توزيع شده كه سهم شركت حدود 7/37 درصد بوده است .

ياسايي عدم صرفه اقتصادي توليد شير در كشورو تغييرات قيمت شير در مقايسه با ساير كشورها را از مشكلات عمده دامداران دانست و تاكيد كرد:دولت مي تواند با اختصا ص يارانه ويژه حتي بصورت يارانه نقدي نقش موثري در كاهش هزينه توليد شير در كشور داشته باشد .

وي برآورد شركت براي هر قيمت هر كيلو شيريارانه اي در سالجاري را 198 تومان ذكر كرد.

ياسايي با اشاره به اينكه هيچ نگراني بابت وجود آلودگي شير وجود ندارد ، افزود: اقدامات لازم براي پاستوريزه كردن شير در كارخانجات موجب كاهش بار ميكروبي شير شده بطوريكه در حال حاضر ميزان بار ميكروبي شير در كشور حدود 70 هزار است .