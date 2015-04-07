موانع احداث کارخانه فولاد آنامیس میناب هر چه سریعتر رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری میناب، علیرضا پاکدامن در مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی ورزشی گفار در ساحل بندزرک شهرستان میناب با اشاره به نام گذاری سال ۱۳۹۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان دولت و ملت، هم دلی و همزبانی اظهارداشت: برگزاری چنین جشنواره های با عث ایجاد همدلی و هم زبانی بیشتر در جامعه خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: جشنوارهای فرهنگی ورزشی باعث زنده نگه داشتن آداب ورسوم وحفظ هویت فرهنگی شهرستان می شود.

فرماندار ویژه شهرستان میناب با اشاره به احداث کارخانه فولاد آنامیس در بخش بندزک شهرستان میناب اذعان داشت: موانع پیش رو در احداث این کارخانه با توجه به پیشرفت علم باید هر چه سریعتر رفع شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به جایگاه علمی ایران و رشد علمی دنیا نباید مسائل زیست محیطی مانع احداث کار خانه در شهرستان میناب باشد بلکه باید با ارائه راهکارهای علمی و استفاده ازسیستم ها و ابزارهای نوین در جهت کاهش اثرات آن بر محیط گام برداریم.

معاون استاندار هرمزگان همچنین گفت: ایجاد سایت های پرورش میگو و ماهی دراین منطقه و شهر شدن بخش بنذرک در دستور کار پیگیری است.