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۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

طلایی در گفتگو با مهر:

باید به آینده‌سازان کشتی فرصت داد/ کار سختی در جام‌جهانی داریم

باید به آینده‌سازان کشتی فرصت داد/ کار سختی در جام‌جهانی داریم

مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در حاشیه اردوی آماده سازی گفت: کشتی گیران جوان و کم تجربه نیاز به میدان و فرصت دارند تا در آینده جانشین مطمئنی برای بزرگان شوند.

محمد طلایی در آستانه اعزام آزادکاران به رقابتهای جام جهانی آمریکا ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تیم اعزامی به رقابتهای جام جهانی تلفیقی از جوانان و نفرات باتجربه و عنوان دار است که طبیعتا همین موضوع کار ما را برای رسیدن به قهرمانی سخت تر می کند. اما باید با این واقعیت هم روبرو بود که جوانان و آینده سازان کشتی ایران نیاز به این میادین و فرصت ها دارند.

وی تصریح کرد: به جرات می توان ادعا کرد همین جوانان و نفرات کم تجربه که قرار است در جام جهانی آمریکا به میدان بروند، بزودی به کشتی گیران ششدانگ و قابل اطمینانی تبدیل می شوند. البته برخی اوقات بهای این آینده نگری با کسب نتایج نه چندان دلچسبی همراه خواهد بود که به واقع چاره ای جز این کار نیست.

قهرمان اسبق کشتی جهان در خاتمه ادامه داد: کار سختی برای تکرار و حفظ قهرمانی در جام جهانی آمریکا داریم، چراکه در برخی اوزان به جوانانی میدان می دهیم که شاید کار سختی را برابر حریفان بزرگ و نامدار خواهند داشت. البته این بدان معنا نیست که این کشتی گیران در مقابل حریفان خود دست و پا بسته هستند، چراکه تجربه نشان داده برخی از همین کشتی گیران جوان و کم تجربه به پدیده مسابقات بدل شده اند.

رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی ۲۰۱۵ طی روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه در شهر لس‌آنجلس برگزار می‌شود که تیم ایران در گروه دوم با تیم‌های آذربایجان، ترکیه و بلاروس هم‌گروه است.

کد مطلب 2527378

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