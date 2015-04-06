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۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

ایجاد بانک نمونه بافتهای سرطانی در واحد علوم تحقیقات

ایجاد بانک نمونه بافتهای سرطانی در واحد علوم تحقیقات

مدیر گروه ژنتیک واحد علوم و تحقیقات ایجاد بانک نمونه بافتهای سرطانی و بانک سلولی را از جمله برنامه های آینده گروه ژنتیک و سلولی و مولکولی واحد علوم و تحقیقات اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیوا ایرانی مدیر گروه گروه های ژنتیک و سلولی و ملکولی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد با بیان اینکه این گروهها تنها شامل مقاطع تحصیلات تکمیلی است، از برنامه های این دو گروه (ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی) برای ارتقاء سطح علمی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی خبر داد و گفت: ایجاد شرکت دانش بنیان در زمینه ژنتیک و سلولی مولکولی با توجه به ظرفیت های آزمایشگاهی مناسب واحد علوم و تحقیقات، برگزاری کارگاه های آموزشی ، انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمانها و مراکز مرتبط با علم ژنیتک و سلول مولکولی از جمله برنامه های گروه های ژنتیک و سلول مولکولی واحد علوم و تحقیقات است.

وی سطح محتوای علمی مقالات گروه ژنیتک و سلولی و مولکولی را بالا ارزیابی کرد و افزود: تنها در سال ۱۳۹۳ در این دو گرایش، بالغ بر ۱۰۰ عنوان مقاله علمی پژوهشی توسط اساتید و دانشجویان ارائه شده است.

مدیر گروه ژنتیک واحد علوم و تحقیقات با اشاره به آزمایشگاه کشت سلول استاندارد و مجهز واحد علوم و تحقیقات افزود: تجهیزات پزشکی تولید داخل و وارداتی برای داشتن استاندراد و تأیید وزارت بهداشت باید مورد تست سلولی قرار گیرند، از آنجایی که آزمایشگاه کشت سلول واحد علوم و تحقیقات ظرفیت و امکانات مناسبی برای انجام این تست را دارد، می تواند به عنوان یک آزمایشگاه رفرانس در آینده نزدیک عمل کرده و درآمد مناسبی برای واحد علوم و تحقیقات کسب کند.

ایرانی با بیان اینکه دیدگاه دانشگاه ها و مراکز علمی به واحد علوم و تحقیقات مثبت است به نحوی که این واحد را از مجهزترین واحدهای دانشگاه آزاد بخصوص از لحاظ آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی می دانند، اظهار داشت: امکانات آزمایشگاهی منحصر به فردی در واحد علوم و تحقیقات وجود دارد که براساس آن می توان با فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی برجسته این واحد را به عنوان یک مرکز و برند در دنیا مطرح کرد.

وی ایجاد بانک نمونه بافتهای سرطانی و بانک سلولی را از جمله برنامه های آینده گروه ژنتیک و سلولی و مولکولی واحد علوم و تحقیقات دانست و افزود: سهولت دسترسی به نمونه های بافتهای سرطانی و سلولی از جمله دغدغه های همیشگی دانشجویان این گروه است، در صورت حمایت مدیریت واحد علوم و تحقیقات می توان با ایجاد این ۲ بانک علاوه بر برطرف ساختن نیاز دانشجویان واحد به عنوان یک منبع برای دانشجویان دیگر دانشگاه ها و محقیقن کشور مطرح شده و در بحث کاهش وابستگی به شهریه دانشجو نیز اقدام مثبتی صورت دهیم.

مدیر گروه ژنتیک واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه از جمله  فعالیت های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان این گروه، می توان به تحقیقات در زمینه مهندسی بافت اشاره کرد، افزود: امکان بازسازی بافتهایی آسیب دیده ای مانند بافتهای استخوانی و عصبی در بدن امکان پذیر نیست و یا بندرت صورت می گیرد. تحقیقات ما که با همکاری دیگر متخصصان مرتبط با مهندسی بافت صورت می گیرد در ارتباط با کشت سلول های بافتهای آسیب دیده خارج از بدن و جایگزینی با بافتهای آسیب دیده است.

وی افزود: در این گروه کشت بافت گیاهان دارویی و بررسی میزان تولید متابولیت های ثانویه مورد استفاده در داروسازی به همراه تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی گیاهان باززایی شده و تولید گیاهان با صفات مطلوب و بهینه شده با ایجاد تغییرات ژنتیک از اهمیت شایانی بر خوردار است. تولید ارقام پنبه مقاوم به خشکی و شوری و بررسی ژنوم ارقام پنبه  ممتاز ایران و بررسی مسیر ژنتیکی ایجاد مقاومت در گیاهان استراتژیک ایران با همکاری مراکز تحقیقاتی از دیگر رویکردهای تحقیقاتی این گروه است.

کد مطلب 2527492

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