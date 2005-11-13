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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۵۷

يك عضو ارشد اين انجمن خبر داد:

انجمن "اصلاحات" انتشار روزنامه را در دستور كار خود قرار داده است

سياوش قهوه چيان عضو شوراي مركزي "انجمن اصلاحات ايران" از بررسي انتشار ارگان رسمي انجمن اصلاحات در نشست گذشته و آتي اين انجمن خبر داد.

قهوه چيان به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: انجمن اصلاحات در نشست اخير خود، برنامه ريزي بلند مدت يكساله براي فعاليت هايش را در دستور كار قرار داده است.

وي افزود: اعضاي انجمن اصلاحات، همچنين خواستار اصلاح اساسنامه و ساختار تشكيلات اين انجمن در جهت بازسازي نيروها و جذب نيروهاي جديد، ايجاد كميته هاي فرعي و تاسيس شعب استاني شده اند.

به گفته قهوه چيان در نشست اخير انجمن اصلاحات كه اول آبان ماه برگزار شد، انتشار ارگان رسمي اين انجمن مورد بررسي قرار گرفت كه اين موضوع در نشست آتي مجمع عمومي انجمن در ابتداي آذر ماه نيز پي گيري خواهد شد.

اين عضو ارشد انجمن اصلاحات در عين حال از راه اندازي پايگاه اطلاع رساني اين انجمن در آينده نزديك خبر داد و متذكر شد: با فراهم شدن مقدمات كار، سايت انجمن اصلاحات ايران به زودي آغاز به كار مي كند.

قهوه چيان به زمان مشخصي براي آغاز فعاليت سايت انجمن متبوعش اشاره نكرد.

"انجمن اصلاحات ايران" فعاليت خود را از سال گذشته با مجوز وزارت كشور آغاز كرد و در حال حاضر 55 عضو دارد.

کد مطلب 252752

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