وزير امور خارجه عراق به ژاپن سفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، دو روزپيش يكي از روزنامه هاي ژاپني خبر داد كه دولت ژاپن در حال تصميم گيري است تا نيروهاي خود را تا سپتامبر سال آينده ازعراق خارج كند .



جونيچيروكويزومي نخست وزير ژاپن هم اكنون با تصميم سختي درباره تمديد مدت ماموريت نيروهاي خود درعراق روبرو است . زيرا مدت ماموريت 600 نيروهاي ژاپني كه به منظور كمك به بازسازي و امورانساندوستانه درشهرسماوه درجنوب عراق به سر مي برند، ماه دسامبر به پايان خواهد رسيد .



نخست وزير ژاپن پس از پايان اين مدت بايد درباره تمديد مدت زمان ماموريت آنان تصميم گيري كند .

درسفرآتي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به ژاپن احتمالا موضوع عراق در صدر دستوركار وي و كويزومي خواهد بود .



با وجود محدوديت زمان درباره ادامه حضور يا عدم ادامه حضور نيروهاي ژاپني در عراق ، روزنامه نيهون كيزاي خبرداد كه هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق از 23 نوامبر(2 آذرا)سفر رسمي چهار روزه به ژاپن انجام خواهد داد.



اين روزنامه خاطر نشان كرد كه زيباري در نشست روز گذشته در بحرين به كاتسوتوشي كندا معاون ارشد وزير امورخارجه ژاپن گفت كه وي دعوت ديدار از ژاپن را خواهد پذيرفت .



مقامات وزارت امور خارجه ژاپن در اين درباره تاييد اين گزارش اظهارنظري نكردند .

پيش از اين گزارش ، روزنامه آساهي روز جمعه اعلام كرد ژاپن در حال بررسي آغاز عقب نشيني سربازان خود از عراق از نبمه اول سال جاري است كه اين روند تا ماه سپتامبر پايان خواهد يافت .



بنابر اين گزارش ، فوكو شيرو ناكاگا وزيردفاع ژاپن اعلام كرد كه هيچ تصميمي درباره خروج از عراق اتخاذ نشده است .



وي همچنين افزود كه توكيو براساس وضعيت عراق و گفتگوهاي بعدي با كشورهاي ديگر مبني برحفظ نيروها در عراق تصميم گيري خواهد كرد .



طبق نظر سنجيهاي انجام شده در ژاپن ، افكار عمومي اين كشور با ادامه حضور نيروهاي اين كشور پس از ماه دسامبر در عراق مخالف هستند.

در يك نظر سنجي كه روزنامه ماينيچي در ماه اكتبر انجام داد ، مشخص شد كه 77 درصد شركت كنندگان در اين نظر سنجي با تمديد مدت حضور نيروهاي اين كشوردرعراق مخالف هستند .