ابتکار جالب زن مسیحی در حمایت از مسلمانان

مجله مهر- عطیه همتی: خانم «جسی ایگان» مدیر بخش کودکان یک کلیسا در آمریکا برای درک احساس دوستان و همسایگان مسلمانش به عنوان یک غریبه برای ۴۰ روز تصمیم گرفت که با حجاب بیرون برود.

یکی دیگر از دلایل جسی برای این کار مخالفتش با اسلام هراسی های ایجاد شده در آمریکاست که نوعی خصومت را میان مسلمانان و مسیحیان ایجاد کرده است. او تصمیم گرفت در راستای این همدلی مدتی را با حجاب در محافل عمومی ظاهر شود و ناراحتی خود از این موضوع را اعلام کند.

او در این مدت با پیشنهاد دوستان مسلمانش به خرید رفت و با کمک آنها روسری خرید و تمام خاطراتش را در وبلاگ پرخواننده اش ثبت کرد. این چالش زمانی برای جسی به وجود آمد که ۱۸ ماه به همراه همسرش در عمان و اردن زندگی کرد و زنان محجبه و مسلمان زیادی را در مدت اقامتش از نزدیک دید. او می گوید: « من زنی بودم که با محیط زندگیم در اردن بسیار غریبه بودم زنی با موهای بلوند و چشمانی آبی که چنین ظاهری در اردن مانند جیغ کشیدن در یک کتابخانه آرام است و بسیار عجیب به نظر می رسد. اما به مرور یاد گرفتم که چگونه کنار مسلمانان زندگی کنم.»

جسی می خواهد با این حرکت به مسیحیان بیاموزد که چطور با مردمی که با آنها متفاوت هستند برخورد کنند و حتی با آنها معاشرت داشته باشند. او تصمیم دارد در اقدام بعدی خود صورت خود را به رنگ تیره در بیاورد تا خودش را جای یک سیاهپوست قرار دهد. به نظر جسی باید برخورد مردم کشورش با بقیه مردم که شاید شکل و ظاهر و حتی عقاید متفاوت دارند اصلاح شود.