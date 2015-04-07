  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۰۵

ابتکار جالب زن مسیحی در حمایت از مسلمانان

ابتکار جالب زن مسیحی در حمایت از مسلمانان

یک زن مسیحی تصمیم گرفت برای همدلی و دوستی با مسلمانان برای چهل روز با حجاب از خانه خارج شود.

مجله مهر- عطیه همتی: خانم «جسی ایگان» مدیر بخش کودکان یک کلیسا در آمریکا برای درک احساس دوستان و همسایگان مسلمانش به عنوان یک غریبه برای ۴۰ روز تصمیم گرفت که با حجاب بیرون برود.

enhanced-8028-1425377559-1.jpg

یکی دیگر از دلایل جسی برای این کار مخالفتش با اسلام هراسی های ایجاد شده در آمریکاست که نوعی خصومت را میان مسلمانان و مسیحیان ایجاد کرده است. او تصمیم گرفت در راستای این همدلی مدتی را با حجاب در محافل عمومی ظاهر شود و ناراحتی خود از این موضوع را اعلام کند.

enhanced-30429-1425377565-4.jpg

او در این مدت با پیشنهاد دوستان مسلمانش به خرید رفت و با کمک آنها روسری خرید و تمام خاطراتش را در وبلاگ پرخواننده اش ثبت کرد. این چالش زمانی برای جسی به وجود آمد که ۱۸ ماه به همراه همسرش در عمان و اردن زندگی کرد و زنان محجبه و مسلمان زیادی را در مدت اقامتش از نزدیک دید. او می گوید: « من زنی بودم که با محیط زندگیم در اردن بسیار غریبه بودم زنی با موهای بلوند و چشمانی آبی که چنین ظاهری در اردن مانند جیغ کشیدن در یک کتابخانه آرام است و بسیار عجیب به نظر می رسد. اما به مرور یاد گرفتم که چگونه کنار مسلمانان زندگی کنم.»

enhanced-1470-1425382552-13.png

جسی می خواهد با این حرکت به مسیحیان بیاموزد که چطور با مردمی که با آنها متفاوت هستند برخورد کنند و حتی با آنها معاشرت داشته باشند. او تصمیم دارد در اقدام بعدی خود صورت خود را به رنگ تیره در بیاورد تا خودش را جای یک سیاهپوست قرار دهد. به نظر جسی باید برخورد مردم کشورش با بقیه مردم که شاید شکل و ظاهر و حتی عقاید متفاوت دارند اصلاح شود.

کد مطلب 2527586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها