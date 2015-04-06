اقتصاد هنر و تجاری سازی آثار هنری در استان قزوین جدی گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم اللهی ظهر دوشنبه در نشست خبری با گرامیداشت یاد شهید آوینی گفت: مرتضی آوینی هنرمندی بود که در شرایطی که ظلمات انتهایی تمدن غرب بیداد می کرد منادی رهانیدن خود و جهان خویش از فساد و تباهی شد و با ترویج جهان بینی و ایدئولوژی الهی ادامه راه انبیاء را مبلغ بود.

رئیس حوزه هنری استان قزوین تصریح کرد: هنر الهی در خدمت تفکر اسلامی و تکامل اندیشه دینی و انسانی است و در مقابل هنر شیطانی و بی تعهد است که در این نقطه تاریخ هنرمندی در ایران زیر لوای پرچم اسلامی در فرصتی که انقلاب ایجاد کرد فریاد رها شدن از فرهنگ غرب را سر داد و نگاهی انقلابی از حیث ایدئولوژی نسبت به همه مفاهیم فرهنگ وهنر و اجتماع را مطرح و آنچه خلق کرد به عنوان هنری زیبا ماندگار شد.

وی افزود: شهید آوینی در آثارش به مردان شهادت و مبارزان و حق طلبان بها می دهد و شهادت را یک اکسیر جاودان برای رسیدن به جامعه آرمانی می بیند و در هنر آن را متجلی می سازد و به همین دلیل تعهد به کار و تلاش برای مسلح شدن به علم روز و ایمان راسخ به خدا معرفت به فرهنگ و اجتماع از ویژگی های شهید آوینی است.

این مسئول بیان کرد: آوینی خالصانه در خدمت اعتلای فرهنگ ناب اسلامی بود و با ارتباط صمیمانه با مخاطب از دریچه دوربین زوایای پنهان انقلاب اسلامی را نشان می داد که امروز جای این شهید در فجایع قرن مانند آنچه برای کودکان قانا روی داد خالی است تا این جنایات را به تصویر بکشد و روشنگر جهانیان باشد.

وی اضافه کرد: حضور آوینی از روستاهای محروم کشور تا کربلای هشت سال دفاع مقدس و جغرافیای اسلامی در مونته نگرو، پاکستان و بوسنی و محدوده بشری نشان داد این شهید دغدغه انسانی دارد و بدون حد و مرز نسبت به روشنگری گام برمی دارد.

۲۲ برنامه در هفته هنر انقلاب اسلامی در استان قزوین

رئیس حوزه هنری استان قزوین تصریح کرد: از ۲۰ تا ۲۷ فروردین به عنوان هفته هنر انقلاب اسلامی تعیین شده که با ابلاغ وزارت کشور ستاد هماهنگی استانها نیز تشکیل شده که با دبیری حوزه هنری برنامه های مختلفی در استان قزوین هم پیش بینی شده است.

کرم اللهی بیان کرد: در این هفته ۲۲ برنامه در استان پیش بینی شده که توزیع کتابچه روایت راوی، نشست مسئولان کانون ها و انجمن های سازمان بسیج هنرمندان، دیدار هنرمندان بسیجی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، همایش تجلی شیدایی، دیدار هنرمندان و مدیران فرهنگی با ائمه جمعه، بازنشر فایل کتابچه روایت راوی در فضای مجازی، از جمله آنهاست.

این مسئول گفت:نمایشگاه تجسمی خروش خموش، دیدار با خانواده شهدای هنرمند استان، غبار روبی و عطرافشانی گلزار ۲۰ شهید هنرمند، ورک شاپ حوش نویسی، افتتاح مجتمع فرهنگی هنری مهر، نمایشگاه بانوان هنرمند، برپایی مراسم روز هنر انقلاب، گرامیداشت هفته هنر انقلاب و نشست پژوهشی ویژگی هنر انقلاب، اختتامیه جشنواره سرودهای حماسی بسیج استان، محفل شعر در هفته هنر انقلاب اسلامی پیش بینی شده است.

تولید آثار ارزشی در اولویت برنامه های حوزه هنری است

کرم اللهی در ادامه با بیان رویکرد حوزه هنری در سالجاری گفت:تقویت تولید رشته های هنری استانها از برنامه های حوزه است که تاکنون سه آلبوم بومی درموسیقی تولید شده که یک اثر عرضه شده و دو مورد تا پایان اردیبهشت اماده ارائه در استان خواهد شد.

وی اضافه کرد: در ادبیات پایداری مجله سوره در دو بخش دفاع مقدس و انقلاب اسلامی رونمایی شد و کتب مرحوم ابوترابی فرد و آقای آتشگران در حوزه دفاع مقدس رونمایی شد که تاریخ موسیقی قزوین چاپ شده و تاریخ تعزیه قزوین در دست چاپ است.

ارتباط با رسانه ها را تقویت می کنیم

این مسئول تصریح کرد: شاید تاکنون نتوانسته ایم ارتباط خوبی با رسانه ها برقرار کنیم تا فعالیتها انجام شده به طور مطلوبی منعکس شود لذا امسال بستر مناسبی را برای ارتباط بیشتر با رسانه های گروهی برقرار خواهیم کرد تا خدمات و فعالیت های انجام شده به اطلاع مردم برسد.

وی با ارائه گزارشی از فعالیتهای مهم انجام شده در سال گذشته اظهارداشت: طراحی و تولید ۱۴ پوستر و اثر گرافیکی با موضوع مقاومت، ایثار و پیروزی، طراحی و تولید ۱۰ پوستر و اثر گرافیکی ویژه ارتحال امام خمینی(ره)، چاپ و نشر پوستر" آزادی فلسطین" اثر سلیمان منصور در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و پخش در مراسم روز جهانی قدس، دعوت از کارکنان ادارات، نهادها و سازمان های دولتی استان قزوین و خانواده هایشان برای بازدید از نمایش صحنه ای" این عکس که می ماند"، طراحی پوستر ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت)، برگزاری "امین خدا" پاسداشت رسول گرامی اسلام (ص)، و طراحی و تولید پوستر و آثار گرافیکی با موضوع دهه فجر از کارهای تولیدی حوزه هنری است.

کرم اللهی اظهارداشت: در حوزه آموزش و پژوهش، تولید و انتشار دو مقاله علمی با موضوع اندیشه های امام (ره) و نقش مردم قزوین در قیام ۱۵ خرداد، برگزاری مراسم تأملی در باب فرهنگ با حضور استاد بخشی، انتشار نسخه الکترونیکی" تاریخ انقلاب قزوین" در فضای مجازی، نشست شمیم بهار مراسم تجلیل از استادان حافظ پژوهی و کارشناسان و مسولان کارگاه های حوزه هنری، نشست پژوهشی هنر انقلاب اسلامی با حضور دکتر گودرزی دیباج، رستاخیز جان، گرامیداشت روز هنر انقلاب اسلامی با سخنرانی محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری کشور و بیژن نوباوه نماینده مجلس، نشست علمی" تحلیل و بررسی شناخت وضعیت ساختار های فرهنگی با حضور دکتر علیپور و استاد بخشی، نشست مسئولان واحدهای هنرهای تجسمی مراکز استانی و مشارکت در اختتامیه جشنواره سراسری داستان کوتاه شهدای گمنام" آیه های سپید" در حوزه هنری عملیاتی شده است.

وی درخشش حوزه هنری استان در دو سالانه خوشنویسی کشور، کسب رتبه برتر جشنواره منطقه ای تئاتر سوره مهر در سمنان با نمایش" این عکس که می ماند"، حضور در جشن واره منطقه ایی سوره ماه با دو نمایش صحنه ای" این عکس که می ماند" و تراژدی" تردید"، درخشش نمایشگران قزوین در جشنواره تئاتر از ایده تا بداهه گیلان و کسب رتبه های دوم بازیگری زن (سحر حاجی آغاسی) و رتبه اول بازیگری مرد(امید خوبان)، موفقیت انیمیشن" جزیره بیداری" اثرعلی رضا طاهری در جشنواره فیلم مقاومت که این اثر در بخش " جلوه گاه نور" شایسته دیپلم افتخار شد و چاپ و نشر کتابچه روایت بیداری به مناسبت گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی از دیگر فعالیت های حوزه است.

تدوین و پیش بینی ۲۶۰ برنامه مختلف در سال جاری

کرم اللهی بیان کرد: امسال ۲۶۰ برنامه مختلف فرهنگی وهنری در حوزه هنری پیش بینی شده که رونمایی از هفت جلد کتاب جدید، آلبوم های جدید موسیقی و نمایش قزوین از آن جمله است.

وی یادآورشد: امسال چهارمین جشنواره تولیدات مراکز استانی مهر ماه امسال در اصفهان برگزار خواهد شد و قزوین به عنوان دبیر بخش تجسمی تعیین شده که تاکنون سه هزار و ۹۷۸ اثر در ۹ رشته هنرهای تجسمی رسیده که یکی از کارهای ارزشمند فرهنگی کشور تلقی می شود.

این مسئول تصریح کرد: اولین جشنواره ۱۴۰۴ ایران اینده با هدف تبیین چشم انداز ۲۰ ساله نظام اسلامی از منظر هنر امسال برپا خواهد شد که هنرمندان استان قزوین هم در بخش تجسمی و شعر و ادب حضوری قوی خواهد داشت.

افتتاح خانه خوشنویسی در قزوین

وی اضافه کرد: امسال خانه خوشنویسی در حوزه هنری قزوین افتتاح خواهد شد تا بتوان بستر مناسبی برای فعالیت هنرمندان فراهم کرد.

کرم اللهی یادآورشد: توجه به اقتصاد هنر و تجاری سازی در رشته های هنری امسال با جدیت دنبال خواهد شد که با تشکیل کارگروهی ویژه تلاش می کنیم بازار مناسبی برای ارائه آثار هنری و کسب درآمد برای هنرمندان تامین شود.

این مسئول اظهارداشت: شناسایی، تولید و. توزیع در اقتصاد هنر باید بخوبی شکل بگیرد تا هنرمندان بتوانند زندگی خود را اداره کنند و اگر بتوانیم شرایط جلوگیری از مهاجرت هنرمندان استان را مهیا کنیم که در این راستا تولید بیشتر، ایجاد چرخه توزیع، شناخت ذائقه مخاطب و تکمیل چرخه سرمایه گذاری و تقویت کیفیت از اولویت ها و رویکردهای حوزه هنری استان در سال ۹۴ است.

وی یکی از مشکلات حوزه فرهنگ و هنر را نبود چرخه مناسب بین موثر، متاثر و اثر دانست و اظهارداشت: اگر این چرخه بخوبی شکل بگیرد می توان آثار فاخری را تولید و عرضه کرد.

کرم اللهی در پایان حمایت از همه هنرمندان متعهد را وظیفه حزوه هنری عنوان کرد و افزود: به هیچ هنرمندی در عرصه فرهنگ و هنر "نه" نخواهیم گفت و تلاش می کنیم حمایت لازم برای خلق آثار هنری ارزشمند فراهم شود.