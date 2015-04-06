افزایش ۲۵ درصدی بارندگی در نیمه نخست فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محمد شاعری افزود: افزایش میزان بارندگی و ناپایداری شرایط جوی هوا موجب بهبود وضعیت هوای شهر تهران شده است.

وی اظهار داشت: رعایت مقررات رانندگی و به ویژه تردد در محدوده خط سفید، کاهش حجم ترافیک، انجام معاینه فنی خودرو و ... از دیگر عواملی است که در کاهش آلودگی هوای تهران نقش داشته است.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهروندان باید همکاری لازم را برای کنترل منابع آلاینده داشته باشند تصریح کرد: استفاده نکردن از خودروهای دود زا، انجام معاینه فنی به موقع خودرو ، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، پرهیز از سفرهای غیر ضرور شهری ، صرفه جویی در مصرف انرژی فسیلی و ... از جمله مواردی است که می تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

شاعری اضافه کرد: صاحبان صنایع نیز باید از مصرف سوخت های ناسالم اجتناب کرده و به سمت بهینه استفاده کردن از سوخت سالم پیش بروند.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح آسمان آبی و زمین پاک خاطر نشان کرد: مهمترین معضلات زیست محیطی شهر تهران، آلودگی هوا، بحران آب و آلودگی خاک است به همین دلیل شهرداری تهران از سال گذشته برای مدیریت محیط زیست شهری ، طرح کمپین آسمان آبی و زمین پاک را به مرحله اجرا در آورده است.

شاعری با تاکید بر اینکه امسال نیز این طرح با جدیت پیگیری و دنبال می شود افزود: یکی از محورهای طرح آسمان آبی و زمین پاک الزام به حرکت در بین خطوط سفید است که این امر می تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و کاهش مصرف سوخت داشته باشد.

وی با بیان اینکه رعایت مقررات موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حجم ترافیک شهری می شود گفت: اگر مقررات رعایت شود به همین میزان از آلودگی هوای شهر نیز کاسته خواهد شد.

شاعری با اشاره به هوای سالم شهر تهران در روزهای اخیر اظهار داشت: خوشبختانه افزایش ۲۵ درصدی بارندگی در روزهای اخیر موجب سالم شدن هوای پایتخت شده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در سه ماهه اول سال جاری میزان بارندگی ها در حد نرمال باشد و اگر این روند ادامه یابد و از میزان ورود ریزگردها نیز کاسته شود شرایط آب و هوایی تهران به مراتب بهتر از سال قبل خواهد بود.

شاعری با بیان اینکه باید عامل اصلی کاهش آلودگی هوا را در کنترل منابع آلاینده جستجو کرد گفت: افزایش میزان غلظت آلاینده ها موجب افزایش دما شده و این امر در بلند مدت میزان بارندگی ها را کاهش می دهد بنابراین باید سعی کرد که تا حد ممکن از مصرف انرژی های فسیلی، تخریب منابع طبیعی و توسعه صنایع نا متوازن پرهیز کرد.