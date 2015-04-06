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۱۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۵۵

افزایش ۲۵ درصدی بارندگی در نیمه نخست فروردین

افزایش ۲۵ درصدی بارندگی در نیمه نخست فروردین

رئیس ستاد محیط زیست وتوسعه پایدار شهرداری تهران افزایش ۲۵ درصدی بارندگی درنیمه نخست فروردین نسبت به مدت مشابه سال قبل،رعایت مقررات رانندگی وانجام معاینه فنی خودرو را عوامل بهبود هوای پایتخت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محمد شاعری افزود: افزایش میزان بارندگی و ناپایداری شرایط جوی هوا موجب بهبود وضعیت هوای شهر تهران شده است.

وی  اظهار داشت: رعایت مقررات رانندگی و به ویژه تردد در محدوده خط سفید، کاهش حجم ترافیک، انجام معاینه فنی خودرو و ... از دیگر عواملی است که در کاهش آلودگی هوای تهران نقش داشته است.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران  با تاکید بر اینکه شهروندان باید همکاری لازم را برای کنترل منابع آلاینده داشته باشند تصریح کرد: استفاده نکردن از خودروهای دود زا، انجام معاینه فنی به موقع خودرو ، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، پرهیز از سفرهای غیر ضرور شهری ، صرفه جویی در مصرف انرژی فسیلی و ... از جمله مواردی است که  می تواند در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.

شاعری اضافه کرد: صاحبان صنایع نیز باید از مصرف سوخت های ناسالم اجتناب کرده و به سمت بهینه استفاده کردن از سوخت سالم پیش بروند.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح آسمان آبی و زمین پاک خاطر نشان کرد: مهمترین معضلات زیست محیطی شهر تهران، آلودگی هوا، بحران آب و آلودگی خاک است به همین دلیل شهرداری تهران از  سال گذشته برای مدیریت محیط زیست شهری ، طرح کمپین آسمان آبی و زمین پاک را به مرحله اجرا در آورده است.

شاعری با تاکید بر اینکه امسال نیز این طرح با جدیت پیگیری و دنبال می شود افزود: یکی از محورهای طرح آسمان آبی و زمین پاک الزام به حرکت در بین خطوط سفید است که این امر می تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و کاهش مصرف سوخت داشته باشد.

وی با بیان اینکه رعایت مقررات موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حجم ترافیک شهری می شود گفت: اگر مقررات رعایت شود به همین میزان از آلودگی هوای شهر نیز کاسته خواهد شد.

شاعری با اشاره به هوای سالم شهر تهران در روزهای اخیر اظهار داشت: خوشبختانه افزایش ۲۵ درصدی بارندگی در روزهای اخیر موجب سالم شدن هوای پایتخت شده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود در سه ماهه اول سال جاری میزان بارندگی ها در حد نرمال باشد و اگر این روند ادامه یابد و از میزان ورود ریزگردها نیز کاسته شود شرایط آب و هوایی تهران به مراتب بهتر از سال قبل خواهد بود.

شاعری با بیان اینکه باید عامل اصلی کاهش آلودگی هوا را در کنترل منابع آلاینده جستجو کرد گفت: افزایش میزان غلظت آلاینده ها موجب افزایش دما شده و این امر در بلند مدت میزان بارندگی ها را کاهش می دهد بنابراین باید سعی کرد که تا حد ممکن از مصرف انرژی های فسیلی، تخریب منابع طبیعی و توسعه صنایع نا متوازن پرهیز کرد.

کد مطلب 2527692

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