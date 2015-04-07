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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۴۴

همایش «جایگاه و نقش زن در اندیشه اسلامی» در هرات برگزار می‌شود

همایش «جایگاه و نقش زن در اندیشه اسلامی» در هرات برگزار می‌شود

همایش «جایگاه و نقش زن در اندیشه اسلامی» ۲۰ فروردين‌ماه جاری به همت وابستگی فرهنگی ايران در هرات برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسيدن ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، همایش «جایگاه و نقش زن در اندیشه اسلامی» با همكاري بخش فرهنگی مجتمع قرآن و عترت، ۲۰ فروردين‌ماه جاري با رویکرد جایگاه زن در هرات افغانستان برگزار می شود.

در اين همايش دينی «مسئول کمیسیون حقوق بشر در هرات»؛ خانم حفیظی، «از اساتيد حوزه و دانشگاه»؛ خانم رضائی، «از اساتيد رشته روانشناسی در خانواده»؛ صالحی، «عضو شورای ولایتی»؛ حجت‌الاسلام افضلی، «از اساتيد حوزه و دانشگاه» و میرزايی، «وابسته فرهنگی كشورمان» حضور می يابند.

براين اساس مقرر شده است تا در رابطه با محدوده حجاب و پوشش زن در اسلام، کرامت زن، حضور زن در اجتماع و راهکارهای مقابله با تصورات نادرست، آموزش و تحصیل زن در اسلام با رویکرد آسیب‌شناسی زن در افغانستان به بحث و تبادل نظر بپردازند.

کد مطلب 2527702
خداداد خادم

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