به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسيدن ميلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، همایش «جایگاه و نقش زن در اندیشه اسلامی» با همكاري بخش فرهنگی مجتمع قرآن و عترت، ۲۰ فروردين‌ماه جاري با رویکرد جایگاه زن در هرات افغانستان برگزار می شود.

در اين همايش دينی «مسئول کمیسیون حقوق بشر در هرات»؛ خانم حفیظی، «از اساتيد حوزه و دانشگاه»؛ خانم رضائی، «از اساتيد رشته روانشناسی در خانواده»؛ صالحی، «عضو شورای ولایتی»؛ حجت‌الاسلام افضلی، «از اساتيد حوزه و دانشگاه» و میرزايی، «وابسته فرهنگی كشورمان» حضور می يابند.

براين اساس مقرر شده است تا در رابطه با محدوده حجاب و پوشش زن در اسلام، کرامت زن، حضور زن در اجتماع و راهکارهای مقابله با تصورات نادرست، آموزش و تحصیل زن در اسلام با رویکرد آسیب‌شناسی زن در افغانستان به بحث و تبادل نظر بپردازند.