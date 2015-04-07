کدخدا شیشه عمر غولچه را دزدید/ «اسمشو نبر» در تئاتر

داوود فتحعلی بیگی نویسنده، پژوهشگر و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «صندوقِ بازی غول گندم» به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی کاری عروسکی است که به شیوه «صندوق بازی» اجرا می شود و از ۱۶ فروردین ماه ساعت ۱۹ اجرای خود را خانه موزه استاد انتظامی آغاز کرده است.

وی درباره اجرای این نمایش در خانه موزه انتظامی توضیح داد: متاسفانه نمایش های عروسکی جا و مکان ویژه ای برای اجرا در اختیار ندارند و ما تنها مرکز تئاتر پارک لاله را برای اجرای آثار عروسکی در اختیار داریم. اما من معتقدم که نمایش های عروسکی هم گونه ای محبوب از تئاتر هستند که باید در نقاط مختلف شهر به صحنه بروند تا علاقمندان بتوانند این شاخه مهم تئاتری را هم ببینند. ضمن اینکه سالن تئاتر خانه موزه انتظامی هم مناسب اجرای نمایش های عروسکی است و پیش از این نمایش زنده - عروسکی «ملی» هم در این سالن به صحنه رفته بود.

بازیگر فیلم «کتاب قانون» درباره داستان این نمایش توضیح داد: این نمایش داستانی فولکلور دارد و درباره کدخدایی است که شیشه عمر غولچه ای را می دزدد و از این طریق او را اجیر کرده و مجبور می کند که به نام «اسمشو نبر» بخشی از گندم های کشاورزان را بگیرد و تحویل کدخدا دهد. در این راستا زعفرون باجی و مبارک برای مبارزه و حل کردن این مشکل، پنهانی به خانه او می‌روند و از اسرار غولچه و کدخدا سردر می آورند.

فتحعلی بیگی عنوان کرد: این نمایش قابلیت این را دارد که با سنین مختلف ارتباط برقرار کند و هرکس به سهم خودش می تواند این کار را درک کند. این اثر نمایشی دو سال قبل در قالب نمایش چهار اپیزودی «مشق لعبتک» در جشنواره تئاتر عروسکی اجرا شد و برای بازآفرینی مجدد آن از حدود ۲۰ روز قبل تمرین هایمان را آغاز کردیم.

این در پایان درباره دیگر فعالیت هایش گفت: طبق صحبت هایی که با تالار سنگلج داشته ام احتمالا شهریور ماه و قبل از آغاز جشنواره آیینی سنتی نمایش «سایه تو سایه» را در این تماشاخانه به صحنه خواهم برد.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از عروسک گردان: ساسان مهرپویان، عروسک ساز: نسیم یاقوتی، روابط عمومی: روشنک کریمی، مرشد: حمیدرضا الهیاری، نام سرپرست: داوود فتحعلی بیگی، نویسنده:مهدی صفاری نژاد، موسیقی: علی جباری، طراح پوستر: علی یدالهی، دستیار کارگردان: مهدی صفاری نژاد.

محل اجرای نمایش خانه موزه استاد عزت اله انتظامی، قیطریه، بلوار اندرزگو، روبروی بلوار کاوه، کوچه احمدی پلاک ۲۸ است.

«صندوق بازی غول گندم» از ۱۶ فروردین ماه هر شب ساعت ۱۹ در خانه موزه انتظامی به صحنه می رود.

