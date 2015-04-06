آزادی ۴۴ زندانی زن در روز مادر

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد این مددجویان مادرانی هستند که یک تا ۲ فرزند دارند، افزود: در آستانه میلاد دخت نبوت و زوج ولایت، به منظور بزرگداشت مقام و منزلت زن تا پایان هفته جاری بیش از ۷۰ درصد از مددجویان نسوان زندان‌های سراسر کشور که سرپرست خانواده و خانه‌دار هستند، آزاد خواهند شد.

وی افزود: در این طرح تمام مشمولین آزادی بدهکاران مالی هستند که به جرم ضمانت از افراد و یا محکومیت‌های مالی راهی حبس شده‌اند.

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: ۹۰ درصد این زندانیان را ورودی نیمه دوم سال ۹۳ می‌باشند که مبلغ مورد نیاز برای استخلاص این مددجویان واجد شرایط، از محل ۵ درصد از ۲ درصد جوایز قرض الحسنه بانک ملی تأمین شده است.

جولایی با اشاره به جمعیت ۷۰ نفری زندانیان جرائم غیرعمد نسوان در کل کشور، اظهار کرد: در شرایط فعلی با عنایت به الویت‎های این ستاد مردم نهاد در رهایی سرپرستان نیازمند و آبرومند، ۴۴ نفر از زندانیان زن که در میانگین سنی ۲۰ الی ۳۵ سال قرار دارند، از بند حبس رهایی یافته و به آغوش خانواده‌های خود بازمی‌گردند.

وی ۸۵ درصد مشمولین آزادی را مددجویان با تحصیلات زیر دیپلم اعلام کرد و گفت: استانهای فارس با ۹ زندانی، کهگیلویه با ۷ مددجو و مرکزی با ۵ زندانی بیشترین آمار آزادی را در این طرح به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل ستاددیه کشور، افزود: مبلغ کل بدهی این زندانیان تحت حمایت ستاددیه ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود که از این مبلغ با همکاری شکات و طلبکاران شریف در حدود ۴ میلیارد ریال گذشت رضایتمندانه اخذ شده است.