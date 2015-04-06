چهار قضاوت برای شاهمیری در لیگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۵ با حضور ۳۲ تیم در سه سطح برگزار خواهد شد. هشت تیم برتر جهان در سطح یک این رقابتها از هشتم خردادماه به مصاف یکدیگر میروند.
بر اساس دعوت فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) محمد شاهمیری نخستین دیدار گروه B این رقابتها بین دو تیم برزیل و صربستان را قضاوت خواهد کرد.
تیمهای برزیل و صربستان در تاریخهای هشتم و دهم خردادماه در برزیل به مصاف یکدیگر میروند که محمد شاهمیری به عنوان داور اول و دوم در آنها قضاوت خواهد داشت. همچنین شاهمیری در هفته پنجم لیگ جهانی و در گروه B قضاوت دو دیدار دیگر را بر عهده خواهد داشت که در روزهای پنجم و هفتم تیرماه دیدار تیمهای صربستان و ایتالیا را قضاوت خواهد کرد.
این داور بین المللی والیبال ایران انتخاب خود را بر اساس ارزیابیهای فدراسیون جهانی دانست و گفت: آنان عملکرد داوران را هر سال ارزیابی میکنند و افرادی که بهترین قضاوتها را داشته باشند برای مسابقات مهمتر انتخاب میکنند.
شاهمیری تصریح کرد: من در سال گذشته نیز در لیگ جهانی و قهرمانی جهان قضاوت داشتم. در لیگ جهانی دو مسابقه سطح یک و دو مسابقه از سطح دو را قضاوت کردم. اما امسال چهار مسابقه سطح یک را قضاوت می کنم.
تیم ملی والیبال ایران نیز در گروه یک این رقابتها با تیمهای آمریکا، روسیه و لهستان همگروه است.
نظر شما